Мерц: Компромисите ще са ключови за мир в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че след постигането на прекратяване на огъня с Русия, Германия може да участва с военни сили в многонационални сили, разположени в страна членка на НАТО, граничеща с Украйна. Мерц уточни, че след създаване на международни сили, подкрепени от американски военни средства, германското правителство и парламент ще решат какъв да бъде обхватът и естеството на техния принос.

Той подчерта, че Германия ще поеме ангажимент в политически, финансов и военен план, без да изключва нито един вариант. Мерц също така отбеляза, че постигането на мир в Украйна ще изисква компромиси.

Украинският президент Владимир Зеленски посочи, че споразуменията, постигнати на срещата в Париж, демонстрират сериозността на „Коалицията на желаещите“ и подчерта, че компромисите са неизбежни, за да се постигне мир в Украйна и стабилно прекратяване на огъня. Той увери, че Украйна ще направи всичко възможно за сигурността и мира в Европа, като подчерта важността на близките връзки между Украйна и европейските страни.