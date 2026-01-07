НА ЖИВО
          България

          Методи Лалов: Без реално прочистване на системата, изборите са формалност

          Адвокат Методи Лалов
          Без реално прочистване на системата, изборите са просто формалност. Това написа тази сутрин във Фейсбук адвокат Методи Лалов по повод политическата ситуация у нас. Ето какво сподели той:  

          ❓Питам ви в прав текст: защо, след като преди месец се събрахме 200 хиляди по площадите и свалихме правителството, днес същата тази сила не намира енергия да изрине зависимите, корумпирани и некадърни фигури от съда, прокуратурата и БНТ? С подобна критична маса на улицата можем да пренаредим самите основи на държавата.

          Недоумявам как лидерите на ПП-ДБ и останалите, които подкрепяха протеста, днес се ограничават само до говорене за „честни избори“. Или политиците отново мислят единствено за собственото си оцеляване и подсигуряването на депутатски кресла?☝️Нека бъдем реалисти: честни избори са невъзможни с Кошлуков в БНТ (това означава пропаганда и лъжи), с вътрешен министър на мутрите (това означава покровителстване на купувачите на гласове), със Сарафов, узурпирал прокуратурата (това означава обслужване на мафията), с този нелегитимен ВСС (това означава липса на съд) и с ЦИК, която е под пълния контрол на статуквото.

          Без граждански натиск и контрол и реално прочистване на системата, изборите са просто формалност.

          За това ли протестирахте през декември 2025 г.?

          - Реклама -

          1 коментар

          1. НЕ ГО СЛУШАЙТЕ ЛАЛОВ, ЗАЩОТО
            Е ОТ СИСТЕМАТА И ЗА СИСТЕМАТА
            НА БЮРОКРАТСКИЯ ФАШИЗЪМ!
            Вижте го как лъже, че искал бил
            само да я „прочисти“! Но той
            не иска да Я смени с много
            по-добра, с най-добрата
            дори, със Системата АРД,
            която да бъде Вашата,
            а не на хитрите и
            зли чиновници,
            които винаги
            ще ви лъжат
            докато не ги
            изключите
            от участие.

