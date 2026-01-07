Методи Лалов: Без реално прочистване на системата, изборите са формалност

Без реално прочистване на системата, изборите са просто формалност. Това написа тази сутрин във Фейсбук адвокат Методи Лалов по повод политическата ситуация у нас. Ето какво сподели той:
Питам ви в прав текст: защо, след като преди месец се събрахме 200 хиляди по площадите и свалихме правителството, днес същата тази сила не намира енергия да изрине зависимите, корумпирани и некадърни фигури от съда, прокуратурата и БНТ? С подобна критична маса на улицата можем да пренаредим самите основи на държавата.
Недоумявам как лидерите на ПП-ДБ и останалите, които подкрепяха протеста, днес се ограничават само до говорене за „честни избори“. Или политиците отново мислят единствено за собственото си оцеляване и подсигуряването на депутатски кресла?Нека бъдем реалисти: честни избори са невъзможни с Кошлуков в БНТ (това означава пропаганда и лъжи), с вътрешен министър на мутрите (това означава покровителстване на купувачите на гласове), със Сарафов, узурпирал прокуратурата (това означава обслужване на мафията), с този нелегитимен ВСС (това означава липса на съд) и с ЦИК, която е под пълния контрол на статуквото.
Без граждански натиск и контрол и реално прочистване на системата, изборите са просто формалност.
За това ли протестирахте през декември 2025 г.?
НЕ ГО СЛУШАЙТЕ ЛАЛОВ, ЗАЩОТО
Е ОТ СИСТЕМАТА И ЗА СИСТЕМАТА
НА БЮРОКРАТСКИЯ ФАШИЗЪМ!
Вижте го как лъже, че искал бил
само да я „прочисти“! Но той
не иска да Я смени с много
по-добра, с най-добрата
дори, със Системата АРД,
която да бъде Вашата,
а не на хитрите и
зли чиновници,
които винаги
ще ви лъжат
докато не ги
изключите
от участие.