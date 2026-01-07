НА ЖИВО
          Микел Артета: За да победим Ливърпул, трябва да бъдем отлични през целия двубой

          "Арсенал е много, много силен отбор. Постоянен през последните години, дори още по-добър през този сезон" - каза от своя страна наставникът на Ливърпул Арне Слот

          Снимка: БГНЕС
          Микел Артета заяви, че неговият Арсенал има какво да доказва срещу шампиона на Англия Ливърпул в утрешния сблъсък помежду им от 21-ия кръг на Висшата лига. Срещата е с начален час 22:00 българско време.

          „Намираме се на върха в класирането, играем у дома срещу много добър съперник и искаме да запазим лидерската си позиция. За да го направим, трябва да бъдем отлични през целия двубой, за да заслужим успеха и това е нещото, което имаме да доказваме. Нашите фенове ще ни помогнат и утре, за да се представим на ниво“, сподели Артета на пресконференцията си преди дербито с мърсисайдци.

          Ливърпул нанесе една от двете загуби на Арсенал по-рано през сезона, печелейки с 1:0 на „Анфийлд“ след шедьовър на Доминик Собослай от пряк свободен удар.

          Мениджърът на „червените“ Арне Слот знае какъв съперник ще излезе срещу него утре на „Емиратс“ и е готов за предизвикателството. „Арсенал е много, много силен отбор. Постоянен през последните години, дори още по-добър през този сезон. Постигали сме резултати срещу много класни съперници преди, победихме ги и по-рано през сезона, така че сме уверени, че можем да спечелим“, каза нидерландският наставник на тима, който е на цели 14 точки от лидера в таблицата.

