      сряда, 07.01.26
          Мицкоски: България иска предефиниране на македонската идентичност

          Снимка: GEORGI LICOVSKI / БГНЕС
          Включването на българите в конституцията на Северна Македония не е единственото искане на София, а „пълното предефиниране на македонската идентичност“, заяви премиерът на страната Христиан Мицкоски в отговор на журналистически въпрос, свързан с реакцията на българското Министерство на външните работи на неговите твърдения. Те касаят възражението на България срещу плана за действие за малцинствата в Северна Македония, заради използването на македонския език в документа.

          „Но това са дни, в които трябва да прощаваме, да се обединяваме и сплотяваме като народ и нация. Мисля, че най-накрая, като народ, ще разберем, че по някои въпроси трябва да бъдем единни“, каза Мицкоски, подчертавайки, че той съжалява за действията на предишното правителство, което е спряло процеса на европейска интеграция заради ултиматум от съседа.

          „Съжалявам, че тогава прие ултиматума от страна на източния ни съсед, вместо да ни изслуша. Но ето, протягаме им ръка и те трябва да се откажат от тези тези, които чуваме в обществото, и най-накрая да застанат в защита на македонските национални интереси“, добави той.

          Мицкоски направи тези коментари, след като присъства на тържествената литургия в съборния храм в Скопие по повод Рождество Христово, което в Северна Македония се отбелязва днес.

          В позицията на българското Министерство на външните работи по повод на думите на Мицкоски се подчертава, че „въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения“. Документът ще бъде прилаган от институциите на съседната страна спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език.

          „Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган“, добавят от Министерството. „Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори“.

