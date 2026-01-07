НА ЖИВО
          Мост се срути край Крумовград, реките в област Кърджали повишиха нивата си

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Нивата на всички реки на територията на област Кърджали са се повишили значително вследствие на обилните валежи, паднали през последното денонощие и предходните дни. Това потвърдиха от Областната администрация за Нова телевизия.

          Водната стихия е нанесла щети на инфраструктурата, като е разрушен мост в района на крумовградското село Гривка. Инцидентът е прекъснал достъпа до една от махалите на населеното място. За осигуряване на преминаването е изграден временен алтернативен път.

          Валежите в региона продължават, като за област Кърджали е обявен оранжев код за опасно време и обилен дъжд. Същевременно стана ясно, че се отменя частичното бедствено положение в община Созопол, което бе въведено след тежките дъждове на Никулден.

