Нивата на всички реки на територията на област Кърджали са се повишили значително вследствие на обилните валежи, паднали през последното денонощие и предходните дни. Това потвърдиха от Областната администрация за Нова телевизия.
Водната стихия е нанесла щети на инфраструктурата, като е разрушен мост в района на крумовградското село Гривка. Инцидентът е прекъснал достъпа до една от махалите на населеното място. За осигуряване на преминаването е изграден временен алтернативен път.
Валежите в региона продължават, като за област Кърджали е обявен оранжев код за опасно време и обилен дъжд. Същевременно стана ясно, че се отменя частичното бедствено положение в община Созопол, което бе въведено след тежките дъждове на Никулден.
