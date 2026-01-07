МВР предлага: BG-Alert да действа при издирвания и тероризъм

Министерството на вътрешните работи (МВР) предвижда изменения в наредбата, които ще регулират използването на системата BG-ALERT от органи с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали, както и при случаи на опасност и/или терористични актове. Това се посочва в мотивите към внесения от вътрешното министерство проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-413 от 29 март 2024 г.
Цели на измененията
Проектът на наредбата цели да регулира техническите стандарти, протоколи и изисквания за изграждането, поддържането и развитието на системата BG-ALERT, както и условията за поддържане на мобилни услуги, които да позволяват разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast. Наредбата също така определя реда и условията за използването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
BG-ALERT: какво представлява
Системата BG-ALERT е предназначена за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития, като бедствия, извънредни ситуации и други заплахи за живота, здравето или имуществото на гражданите. Тези съобщения се изпращат чрез мобилните мрежи до устройства като мобилни телефони, таблети и смарт часовници, които поддържат технологията Cell Broadcast Service.
Обществено обсъждане
Проектът на наредбата е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е до 5 февруари. Решението за използването на системата BG-ALERT за предупреждение на населението беше прието от Министерския съвет от 21 юли 2025 г.
Допълнение към Националната система за ранно предупреждение
BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията, изпращани чрез BG-ALERT, могат да бъдат изпращани само от компетентните държавни органи или институции.
