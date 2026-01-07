НА ЖИВО
          МВР предлага: BG-Alert да действа при издирвания и тероризъм

          Министерството на вътрешните работи (МВР) предвижда изменения в наредбата, които ще регулират използването на системата BG-ALERT от органи с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали, както и при случаи на опасност и/или терористични актове. Това се посочва в мотивите към внесения от вътрешното министерство проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-413 от 29 март 2024 г.

          Цели на измененията

          Проектът на наредбата цели да регулира техническите стандарти, протоколи и изисквания за изграждането, поддържането и развитието на системата BG-ALERT, както и условията за поддържане на мобилни услуги, които да позволяват разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast. Наредбата също така определя реда и условията за използването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

          BG-ALERT: какво представлява

          Системата BG-ALERT е предназначена за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития, като бедствия, извънредни ситуации и други заплахи за живота, здравето или имуществото на гражданите. Тези съобщения се изпращат чрез мобилните мрежи до устройства като мобилни телефони, таблети и смарт часовници, които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

          Обществено обсъждане

          Проектът на наредбата е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е до 5 февруари. Решението за използването на системата BG-ALERT за предупреждение на населението беше прието от Министерския съвет от 21 юли 2025 г.

          Допълнение към Националната система за ранно предупреждение

          BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията, изпращани чрез BG-ALERT, могат да бъдат изпращани само от компетентните държавни органи или институции.

          Общество

          След разговора Желязков-Мицотакис: МВнР с нота до Гърция заради блокадите по границата

          Никола Павлов -
          Министерството на външните работи на Република България (МВнР) изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и...
          Общество

          Граждански протест в „Манастирски ливади – Изток“: Жителите настояват за адекватна инфраструктура

          Пола Жекова -
          Жители на столичния квартал "Манастирски ливади – Изток" организират протестни действия на 8 януари 2026 г. Събитието е с начален час 19:00, като сборният...
          Здраве

          Шефът на НЗОК: Проблемите със сървърите са минимални

          Никола Павлов -
          Сървърите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната здравноинформационна система (НЗИС) работят без никакви проблеми, съобщи управителят на Здравната каса доц. д-р Петко Стефановски....

