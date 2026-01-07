Наводнения в Албания: Критична ситуация и политическо напрежение

Ситуацията с наводненията остава критична в редица райони на Албания след проливните дъждове, които заливат страната от вторник насам. Кални и непроходими пътища, наводнени жилища и търговски обекти, уничтожени автомобили, спешно евакуирани семейства и цели зони, откъснати от свлачища, показват мащаба на щетите в Дуръс, Гирокастра, Кукъс, Лач, Лежа и в редица селски райони, пише френското издание „Балкански курир“.

В Дуръс най-малко 800 къщи са под вода, а над 300 души са евакуирани, включително в бившия квартал „Кънета“. Водата все още не се е оттеглила, а градският затвор остава частично наводнен – дворът и първият етаж продължават да са под вода. Кадри, заснети от салове вътре в затворническото заведение, разкриват безпрецедентна ситуация.

Община Дуръс преустанови учебните занятия във всички училища, както и в пет детски градини и една ясла. Движението е блокирано по 13 пътни отсечки в различни квартали, а по хълма Курила са регистрирани свлачища. Наводнения парализираха и подлеза „Велиера“ край пристанището, като по този начин беше прекъсната ключова връзка към централната крайбрежна алея „Таулантия“. Десет семейства бяха евакуирани в Манза, където мостът в село Борч е застрашен от срутване, а обстановката остава тревожна и в община Ррашбул.

Институтът по геонауки на Албания предупреди, че лошото време ще продължи в няколко общини, сред които Дуръс, Шкодра, Лежа, Кукъс, Елбасан, Вльора и Гирокастра. В тези райони е възможно внезапно покачване на нивото на малки планински реки и свлачища, посочват от института, като допълват, че в градска среда могат да възникнат локални наводнения в зависимост от състоянието на канализационната мрежа. Успоредно с това Албанската енергийна корпорация започна контролирано изпускане на води от ВЕЦ „Коман“ и „Вау и Дейес“, предупреждавайки за риск от допълнителни наводнения в северната част на страната. Ситуацията беше определена като държавна безотговорност, граничеща със саботаж.

Управлението на кризата предизвиква сериозно политическо напрежение. Опозицията обвинява местните и централните власти в лошо управление, корупция и неефективни инфраструктурни проекти, включително около обекта „Велиера“, чиято стойност се оценява на 12 милиона евро.

Премиерът Еди Рама сравни наводненията в Албания с подобни бедствия в други европейски държави и отхвърли отговорността на правителството. Тази позиция беше остро разкритикувана, особено след като отново изплуваха видеа от времето, когато Рама беше в опозиция и заклеймяваше хаотичното застрояване, неработещата канализация и бездействието на институциите.

Бившият директор на службата за гражданска защита Шемси Пренчи заяви пред телевизия Syri TV, че Албания изостава с поне десет години в прилагането на национална стратегия за гражданска защита, задължителна още от 2015 г. Той определи положението като „държавна безотговорност, граничеща със саботаж“, като припомни, че наводненията и свлачищата са повтарящи се и до голяма степен предвидими явления.

Lapsi.al припомня, че на последните парламентарни избори жителите на Дуръс са дали над 80 000 гласа и осем депутатски места на Социалистическата партия на Рама след кампания с обещания за мащабни инвестиции, които трябваше да превърнат града в център на националното икономическо развитие – обещания, поставени под съмнение от драматичната реалност на терен.