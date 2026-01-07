НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Наводнения в Албания: Критична ситуация и политическо напрежение

          0
          9
          Снимка: Reuters / Florion Goga
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ситуацията с наводненията остава критична в редица райони на Албания след проливните дъждове, които заливат страната от вторник насам. Кални и непроходими пътища, наводнени жилища и търговски обекти, уничтожени автомобили, спешно евакуирани семейства и цели зони, откъснати от свлачища, показват мащаба на щетите в Дуръс, Гирокастра, Кукъс, Лач, Лежа и в редица селски райони, пише френското издание „Балкански курир“.

          - Реклама -

          В Дуръс най-малко 800 къщи са под вода, а над 300 души са евакуирани, включително в бившия квартал „Кънета“. Водата все още не се е оттеглила, а градският затвор остава частично наводнен – дворът и първият етаж продължават да са под вода. Кадри, заснети от салове вътре в затворническото заведение, разкриват безпрецедентна ситуация.

          Община Дуръс преустанови учебните занятия във всички училища, както и в пет детски градини и една ясла. Движението е блокирано по 13 пътни отсечки в различни квартали, а по хълма Курила са регистрирани свлачища. Наводнения парализираха и подлеза „Велиера“ край пристанището, като по този начин беше прекъсната ключова връзка към централната крайбрежна алея „Таулантия“. Десет семейства бяха евакуирани в Манза, където мостът в село Борч е застрашен от срутване, а обстановката остава тревожна и в община Ррашбул.

          Институтът по геонауки на Албания предупреди, че лошото време ще продължи в няколко общини, сред които Дуръс, Шкодра, Лежа, Кукъс, Елбасан, Вльора и Гирокастра. В тези райони е възможно внезапно покачване на нивото на малки планински реки и свлачища, посочват от института, като допълват, че в градска среда могат да възникнат локални наводнения в зависимост от състоянието на канализационната мрежа. Успоредно с това Албанската енергийна корпорация започна контролирано изпускане на води от ВЕЦ „Коман“ и „Вау и Дейес“, предупреждавайки за риск от допълнителни наводнения в северната част на страната. Ситуацията беше определена като държавна безотговорност, граничеща със саботаж.

          Управлението на кризата предизвиква сериозно политическо напрежение. Опозицията обвинява местните и централните власти в лошо управление, корупция и неефективни инфраструктурни проекти, включително около обекта „Велиера“, чиято стойност се оценява на 12 милиона евро.

          Премиерът Еди Рама сравни наводненията в Албания с подобни бедствия в други европейски държави и отхвърли отговорността на правителството. Тази позиция беше остро разкритикувана, особено след като отново изплуваха видеа от времето, когато Рама беше в опозиция и заклеймяваше хаотичното застрояване, неработещата канализация и бездействието на институциите.

          Бившият директор на службата за гражданска защита Шемси Пренчи заяви пред телевизия Syri TV, че Албания изостава с поне десет години в прилагането на национална стратегия за гражданска защита, задължителна още от 2015 г. Той определи положението като „държавна безотговорност, граничеща със саботаж“, като припомни, че наводненията и свлачищата са повтарящи се и до голяма степен предвидими явления.

          Lapsi.al припомня, че на последните парламентарни избори жителите на Дуръс са дали над 80 000 гласа и осем депутатски места на Социалистическата партия на Рама след кампания с обещания за мащабни инвестиции, които трябваше да превърнат града в център на националното икономическо развитие – обещания, поставени под съмнение от драматичната реалност на терен.

          Ситуацията с наводненията остава критична в редица райони на Албания след проливните дъждове, които заливат страната от вторник насам. Кални и непроходими пътища, наводнени жилища и търговски обекти, уничтожени автомобили, спешно евакуирани семейства и цели зони, откъснати от свлачища, показват мащаба на щетите в Дуръс, Гирокастра, Кукъс, Лач, Лежа и в редица селски райони, пише френското издание „Балкански курир“.

          - Реклама -

          В Дуръс най-малко 800 къщи са под вода, а над 300 души са евакуирани, включително в бившия квартал „Кънета“. Водата все още не се е оттеглила, а градският затвор остава частично наводнен – дворът и първият етаж продължават да са под вода. Кадри, заснети от салове вътре в затворническото заведение, разкриват безпрецедентна ситуация.

          Община Дуръс преустанови учебните занятия във всички училища, както и в пет детски градини и една ясла. Движението е блокирано по 13 пътни отсечки в различни квартали, а по хълма Курила са регистрирани свлачища. Наводнения парализираха и подлеза „Велиера“ край пристанището, като по този начин беше прекъсната ключова връзка към централната крайбрежна алея „Таулантия“. Десет семейства бяха евакуирани в Манза, където мостът в село Борч е застрашен от срутване, а обстановката остава тревожна и в община Ррашбул.

          Институтът по геонауки на Албания предупреди, че лошото време ще продължи в няколко общини, сред които Дуръс, Шкодра, Лежа, Кукъс, Елбасан, Вльора и Гирокастра. В тези райони е възможно внезапно покачване на нивото на малки планински реки и свлачища, посочват от института, като допълват, че в градска среда могат да възникнат локални наводнения в зависимост от състоянието на канализационната мрежа. Успоредно с това Албанската енергийна корпорация започна контролирано изпускане на води от ВЕЦ „Коман“ и „Вау и Дейес“, предупреждавайки за риск от допълнителни наводнения в северната част на страната. Ситуацията беше определена като държавна безотговорност, граничеща със саботаж.

          Управлението на кризата предизвиква сериозно политическо напрежение. Опозицията обвинява местните и централните власти в лошо управление, корупция и неефективни инфраструктурни проекти, включително около обекта „Велиера“, чиято стойност се оценява на 12 милиона евро.

          Премиерът Еди Рама сравни наводненията в Албания с подобни бедствия в други европейски държави и отхвърли отговорността на правителството. Тази позиция беше остро разкритикувана, особено след като отново изплуваха видеа от времето, когато Рама беше в опозиция и заклеймяваше хаотичното застрояване, неработещата канализация и бездействието на институциите.

          Бившият директор на службата за гражданска защита Шемси Пренчи заяви пред телевизия Syri TV, че Албания изостава с поне десет години в прилагането на национална стратегия за гражданска защита, задължителна още от 2015 г. Той определи положението като „държавна безотговорност, граничеща със саботаж“, като припомни, че наводненията и свлачищата са повтарящи се и до голяма степен предвидими явления.

          Lapsi.al припомня, че на последните парламентарни избори жителите на Дуръс са дали над 80 000 гласа и осем депутатски места на Социалистическата партия на Рама след кампания с обещания за мащабни инвестиции, които трябваше да превърнат града в център на националното икономическо развитие – обещания, поставени под съмнение от драматичната реалност на терен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Президентът Вучич: Сърбия ще се опита да увеличи участието си в НИС до 34%

          Красимир Попов -
          Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в близко бъдеще страната ще се опита да придобие поне още 5% от акциите на сръбската петролна...
          Политика

          Зеленски обсъди членството на Украйна в ЕС и подкрепата за отбраната с кипърския президент

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с кипърския си колега Никос Христодулидис и с водещи представители на Европейския съюз в Никозия, предаде Укринформ. Посещението...
          Политика

          Италия приветства търговското споразумение между ЕС и Меркосур

          Красимир Попов -
          Министърът на външните работи на Италия заяви, че търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур предлага „огромни ползи“, в момент когато Брюксел...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions