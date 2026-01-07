Небесно зрелище: Три планети и Слънцето се подреждат в една линия

Тази вечер небето ще предложи рядко астрономическо зрелище – планетите Марс и Венера ще се подредят с Меркурий и Слънцето в една линия. Това събитие се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.
Астрономите от Варна описват явлението като уникално. Иван Иванов от Варненската обсерватория обясни, че „това явление се наблюдава, когато някои от планетите са сравнително близко една до друга, видимо на небето“.
Не можем да видим всички планети с просто око
Други планети, които ще могат да се наблюдават тази вечер
Иванов обясни кои други планети ще бъдат видими тази вечер:
Не бързайте да се събирате твърде близо
Астрономът уточни, че макар планетите да изглеждат близки, те са на огромни разстояния помежду си и видимото „събиране“ на небето е уникално, но не означава, че планетите са физически близки.
