Небесно зрелище: Три планети и Слънцето се подреждат в една линия

Тази вечер небето ще предложи рядко астрономическо зрелище – планетите Марс и Венера ще се подредят с Меркурий и Слънцето в една линия. Това събитие се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.

Астрономите от Варна описват явлението като уникално. Иван Иванов от Варненската обсерватория обясни, че „това явление се наблюдава, когато някои от планетите са сравнително близко една до друга, видимо на небето“.

Не можем да видим всички планети с просто око

„В момента около Слънцето се събират три от планетите – Меркурий, Венера и Марс. Това всъщност не може да се наблюдава от Земята, тъй като Слънцето е много ярко“, уточни астрономът.

Други планети, които ще могат да се наблюдават тази вечер

Иванов обясни кои други планети ще бъдат видими тази вечер:

„Вечер на запад може да се види Сатурн, малко по-високо – Уран и Нептун, но те не са високо на небето. След 22:00 ч. добре се вижда Юпитер, който в момента е в съзвездието Близнаци. Луната също ще се появи по-късно, вече намаляваща след максималната фаза.“

Не бързайте да се събирате твърде близо

Астрономът уточни, че макар планетите да изглеждат близки, те са на огромни разстояния помежду си и видимото „събиране“ на небето е уникално, но не означава, че планетите са физически близки.