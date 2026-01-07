Столичната община успя да гарантира непрекъснатост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в още шест района на града. Става въпрос за кварталите, попадащи в Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“) и Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“), чиито договори изтичат. С взетите решения единствено Зона 3, обхващаща районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, остава да функционира в режим на кризисна организация.

Кметът на София Васил Терзиев обясни ситуацията с думите: „Битката да спестим на софиянци няколкостотин милиона лева не е никак лека. Тя минава през сериозен натиск, съдебни процедури и временни трудности. Да, има и ще има неудобство – винаги сме били открити за това. Това е цената да не приемем неизгодни условия и да не натоварим хората с по-високи такси. За районите „Люлин" и „Красно село", „Подуяне", „Слатина" и „Изгрев" аз и екипът ми сме поели ангажимент – да направим всичко възможно до края на месеца режимът да бъде стабилизиран и услугата да бъде нормализирана."

За да се осигури услугата в Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“), администрацията е взела решение да удължи договора с настоящия изпълнител. Това става чрез анекс, включващ индексация на цената с 19%, достигайки 209 лв. на тон.

По отношение на Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“), дейностите са възложени временно на компаниите, които обслужват съседните територии (Зона 7 и Зона 5). Договорените единични цени са съответно 209 лв. и 175 лв. на тон. Окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) относно сключването на постоянен договор с избрания изпълнител за тази зона се очаква до 12 януари.

С тези действия местната власт е подсигурила чистотата в 6 от общо 7 зони, чиито договори изтекоха през последните месеци. В Зона 3 сметопочистването продължава да се извършва с капацитета на общинското предприятие ОП СПТО в авариен режим. Зимното почистване там ще бъде покрито чрез допълнително възлагане към фирмите от съседните райони.

За Зона 6 (районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“) от общината припомнят, че от 1 януари 2026 г. вече е в сила дългосрочен договор с общинското дружество „Софекострой“, на което е възложен пълният обем дейности по чистотата.

От „Московска“ 33 уточняват, че за повечето зони все още текат съдебни спорове срещу решенията за прекратяване на търгове или удължаване на договори. Процедурата за Зони 1 и 7, стартирана през юни, бе прекратена поради липса на конкуренция, като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) потвърди това решение, отхвърляйки жалбите на участниците.

Стратегията на Столичната община включва не само временни мерки, но и дългосрочно разширяване на собствения капацитет за балансиране на пазара и създаване на реална конкуренция на частните фирми. Приоритет е и разминаването на сроковете на бъдещите договори, за да се избегне рискът от едновременното им изтичане, както и залагането на по-високи критерии за контрол и отчетност.