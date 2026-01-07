НА ЖИВО
          Омбудсманът сезира Асоциацията на банките заради нарушения при обмяната на левове в евро

          Снимка: Радослав Първанов, БТА
          Омбудсманът Велислава Делчева е подала сигнал до председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова, след като граждани са се оплакали от проблеми при обмяната на банкноти и монети от левове в евро в търговските банки. Сигналите включват различни нередности като начисляване на такси, изисквания за декларации за произход на средствата дори за суми под 1000 лева, ограничения за обмяна на суми, такси за броене на монети, липса на банкноти в евро и промяна на лимити за теглене от банкомати.

          Велислава Делчева подчерта, че през първите 6 месеца от въвеждането на еврото в България, кредитните институции са задължени да обменят безплатно в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лева, обмяната е безплатна, но изисква предварителна заявка поне 3 работни дни преди трансакцията.

          Омбудсманът напомня, че законът позволява въвеждането на такси за услугата след изтичането на шестмесечния период и всякакви допълнителни условия или ограничения, наложени преди това, са незаконосъобразни.

          В допълнение към сигналите за нередности при обмяната на левове в евро, омбудсманът Велислава Делчева обръща внимание на прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Според нея, изискванията на закона трябва да се прилагат само в случаите, ясно предвидени от самия закон.

          С оглед на прехода от лев към евро, Делчева настоява Асоциацията на банките в България да предприеме незабавни проверки и действия, за да анализира възникналите проблеми. Тя също така подчертава необходимостта от ясна позиция на асоциацията относно спазването на Закона за въвеждане на еврото в България от всички банки – членове на асоциацията, с цел защита на правата и интересите на гражданите.

