Последна информация за състоянието на Боби Михайлов

Венци Рангелов, един от моторите на Фондацията „Национали 94“, говори за състоянието на Борислав Михайлов, бивш президент на Българския футболен съюз (БФС), в „Подкаст в ефира“ по Дарик.

- Реклама -

Припомняме, че Михайлов претърпя инсулт в края на ноември.

Рангелов заяви:

„Председателят на Фондацията – Борислав Михайлов, знае се, че е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни. Това е, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас – хората от Фондацията, неговите колеги, но и цяла България.”

Рангелов подчерта: