          Последна информация за състоянието на Боби Михайлов

          Снимка: БГНЕС
          Венци Рангелов, един от моторите на Фондацията „Национали 94“, говори за състоянието на Борислав Михайлов, бивш президент на Българския футболен съюз (БФС), в „Подкаст в ефира“ по Дарик.

          Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!

          Припомняме, че Михайлов претърпя инсулт в края на ноември.

          Рангелов заяви:

          „Председателят на Фондацията – Борислав Михайлов, знае се, че е в тежко състояние в една от нашите болници. Но пък жизнените му показатели са стабилни. Това е, което почти всеки ден получаваме като информация за състоянието му. Но не е в състояние в момента да се комуникира с него. Това е нещото, което притеснява не само нас – хората от Фондацията, неговите колеги, но и цяла България.”

          Рангелов подчерта:

          „Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз. За Боби – състоянието му е такова, че има и световни примери. Доста време хора в неговото състояние – 5–6 месеца и се оправят. Това е Божията намеса, бих казал.”

          Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!

          1. Цял живот краде краде, унищожи сумати детски мечти и надежди. Дано си получи заслуженото

