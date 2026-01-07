ПОТОП: Обявиха бедствено положение и затвориха училищата в Крумовград

Днес, по заповед на кмета Себихан Мехмед, беше обявено бедствено положение на част от територията на община Крумовград.

- Реклама -

Втора заповед на кмета гласи, че 08.01.2026 (четвъртък) ще бъде неучебен ден за децата и учениците от учебните заведения на територията на общината.

Мотивите за това решение са свързани с падналите и продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в различни населени места на общината.

Целта на обявяването на неучебен ден е да се опази живота и здравето на децата и учениците в община Крумовград, като се предприемат необходимите мерки за безопасност. Заповедта е изпратена до директорите на учебните заведения, както и до Регионалното управление на образованието – Кърджали и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.