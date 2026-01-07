НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ПОТОП: Обявиха бедствено положение и затвориха училищата в Крумовград

          0
          15
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес, по заповед на кмета Себихан Мехмед, беше обявено бедствено положение на част от територията на община Крумовград.

          - Реклама -

          Втора заповед на кмета гласи, че 08.01.2026 (четвъртък) ще бъде неучебен ден за децата и учениците от учебните заведения на територията на общината.

          Мотивите за това решение са свързани с падналите и продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в различни населени места на общината.

          ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Целта на обявяването на неучебен ден е да се опази живота и здравето на децата и учениците в община Крумовград, като се предприемат необходимите мерки за безопасност. Заповедта е изпратена до директорите на учебните заведения, както и до Регионалното управление на образованието – Кърджали и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

          Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград

          Днес, по заповед на кмета Себихан Мехмед, беше обявено бедствено положение на част от територията на община Крумовград.

          - Реклама -

          Втора заповед на кмета гласи, че 08.01.2026 (четвъртък) ще бъде неучебен ден за децата и учениците от учебните заведения на територията на общината.

          Мотивите за това решение са свързани с падналите и продължаващите обилни валежи, които са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в различни населени места на общината.

          ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Целта на обявяването на неучебен ден е да се опази живота и здравето на децата и учениците в община Крумовград, като се предприемат необходимите мерки за безопасност. Заповедта е изпратена до директорите на учебните заведения, както и до Регионалното управление на образованието – Кърджали и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

          Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Александър Симов: На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз конгрес

          Златина Петкова -
          "На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз конгрес. Ние ще си платим цената, че участвахме в това правителство, няма...
          Политика

          Кольо Парамов: Резервът на БРИКС е 6000 тона злато

          Златина Петкова -
          "Резервът на БРИКС е 6000 тона злато. Русия държи 2336 тона. Китай 2298 тона, Индия 880 тона, Бразилия 145 тона и 100 килограма. Те...
          Общество

          Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград

          Никола Павлов -
          Червен код за значителни валежи е в сила за общините Кирково и Крумовград, като ситуацията в региона е критична. Мост в района на село...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions