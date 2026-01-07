НА ЖИВО
          Пред бедствено положение: Властите със спешно заседание за ситуацията в Кирково и Крумовград

          Снимка: Фейсбук
          Червен код за значителни валежи е в сила за общините Кирково и Крумовград, като ситуацията в региона е критична. Мост в района на село Гривка се скъса, което откъсна част от жителите на селото и създаде допълнителни затруднения в комуникациите.

          Река Крумовица, която разделя Крумовград на две, е на ръба на преливането, което заплашва да прекъсне достъпа до болницата, спешната помощ и пожарната за жителите на половината град.

          Областният управител Никола Чанев съобщи, че властите се събират на спешно заседание, като частично бедствено положение за общината е почти сигурно. В момента се предприемат мерки за облекчаване на ситуацията.

          Прогнози за валежи и заплахи:

          • 110 литра дъжд на квадратен метър за по-малко от 24 часа причиниха сериозни щети в района. В село Гривка, рекичка се превърна в стихия, която отнесе мост, свързващ две махали.
          • В махала „Зиморница“ 12 души останаха блокирани, но засега няма информация за пострадали.

          Ситуацията в Крумовград:
          Кметът на Крумовград, Себихан Мехмед, коментира, че реката е на сантиметри от заливане на моста, което би прекъснало достъпа до важни обществени услуги. В момента по моста е въведен пропускателен режим. Въпреки че ситуацията е сериозна, благодарение на предишните мерки за почистване на речното корито, мостът все още не е залят.

          Продължаващото лошо време поражда проблеми и в други части от област Кърджали:

          • Над 168 литра дъжд на квадратен метър са паднали в село Токачка, а в село Кирково количеството е около 94 литра.
          • В община Кирково има активизирани свлачища и пътища с отнесен асфалт. В някои села като Шумнатица и Средско водата е причинила сериозни щети, а в село Тихомир микроязовирът е бил на ръба на преливането, но ситуацията е овладяна.
          Прогнозите за утре сочат за оранжев код за значителни валежи в област Кърджали, като се очаква да паднат количества над 35 литра на квадратен метър. В почти цялата страна също е обявен жълт код за силен вятър, като поривите му ще достигат до 90 км/ч.

          - Реклама -

          ИЗВЪНРЕДНО: Активираха BG-Alert и обявиха червен код заради наводненията в Кърджалийско (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Мост се срути край Крумовград, реките в област Кърджали повишиха нивата си

