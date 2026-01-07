НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКултура

          Преди погребението: Стана ясна причината за смъртта на Брижит Бардо

          0
          21
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

          - Реклама -

          „Бардо се справи много добре с двете процедури, на които се подложи за лечение на рака, който я погуби,“ сподели съпругът ѝ, Бернар д’Ормал, пред списанието.

          Въпреки усилията за преодоляване на болестта, Брижит Бардо, известна със своето участие в култови филми като „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. в дома си в Сен Тропе на 91-годишна възраст. След като се отказа от филмовата си кариера през началото на 70-те години, тя се посвети на правата на животните и крайнодесните политически възгледи.

          Погребението на киноиконата ще се проведе в Сен Тропе в сряда, а церемонията ще бъде организирана в църквата „Нотр-Дам де л’Асомпсьон“. Това ще бъде скромно изпращане в последния ѝ път, което ще отрази нейната дългогодишна любов към животните и политическите ѝ възгледи.

          Брижит Бардо: Последното ѝ сбогом пред близките Брижит Бардо: Последното ѝ сбогом пред близките

          Марин Льо Пен, лидер на крайната десница, ще присъства на церемонията, докато френският президент Еманюел Макрон няма да бъде там. От фондацията на Бардо за правата на животните подчертаха, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“. Очаква се церемонията да бъде излъчена на големи екрани в Сен Тропе, за да могат почитателите на Бардо да отдадат последна почит, въпреки ниските зимни температури.

          От Елисейския дворец предложиха да организират поклонение, като тези за починалите френски звезди през последните години, но семейството на Брижит Бардо отказа.

          Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

          - Реклама -

          „Бардо се справи много добре с двете процедури, на които се подложи за лечение на рака, който я погуби,“ сподели съпругът ѝ, Бернар д’Ормал, пред списанието.

          Въпреки усилията за преодоляване на болестта, Брижит Бардо, известна със своето участие в култови филми като „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. в дома си в Сен Тропе на 91-годишна възраст. След като се отказа от филмовата си кариера през началото на 70-те години, тя се посвети на правата на животните и крайнодесните политически възгледи.

          Погребението на киноиконата ще се проведе в Сен Тропе в сряда, а церемонията ще бъде организирана в църквата „Нотр-Дам де л’Асомпсьон“. Това ще бъде скромно изпращане в последния ѝ път, което ще отрази нейната дългогодишна любов към животните и политическите ѝ възгледи.

          Брижит Бардо: Последното ѝ сбогом пред близките Брижит Бардо: Последното ѝ сбогом пред близките

          Марин Льо Пен, лидер на крайната десница, ще присъства на церемонията, докато френският президент Еманюел Макрон няма да бъде там. От фондацията на Бардо за правата на животните подчертаха, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“. Очаква се церемонията да бъде излъчена на големи екрани в Сен Тропе, за да могат почитателите на Бардо да отдадат последна почит, въпреки ниските зимни температури.

          От Елисейския дворец предложиха да организират поклонение, като тези за починалите френски звезди през последните години, но семейството на Брижит Бардо отказа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Бивша общинска съветничка е вторият защитен свидетел по делото „Коцев“

          Никола Павлов -
          Бившата общинска съветничка от Варна Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, което вече е в ход в Окръжния...
          Общество

          ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Сред българите доминира недоверието към ЕС, призна „Евробарометър“

          Никола Павлов -
          За първи път под половината българи заявяват доверие в ЕС - едва 46%, при средно 48% сред останалите държави членки. Това показва последното издание...
          Политика

          Мерц: Компромисите ще са ключови за мир в Украйна

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че след постигането на прекратяване на огъня с Русия, Германия може да участва с военни сили в многонационални сили,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions