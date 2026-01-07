Преди погребението: Стана ясна причината за смъртта на Брижит Бардо

Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

„Бардо се справи много добре с двете процедури, на които се подложи за лечение на рака, който я погуби,“ сподели съпругът ѝ, Бернар д’Ормал, пред списанието.

Въпреки усилията за преодоляване на болестта, Брижит Бардо, известна със своето участие в култови филми като „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. в дома си в Сен Тропе на 91-годишна възраст. След като се отказа от филмовата си кариера през началото на 70-те години, тя се посвети на правата на животните и крайнодесните политически възгледи.

Погребението на киноиконата ще се проведе в Сен Тропе в сряда, а церемонията ще бъде организирана в църквата „Нотр-Дам де л’Асомпсьон“. Това ще бъде скромно изпращане в последния ѝ път, което ще отрази нейната дългогодишна любов към животните и политическите ѝ възгледи.

Марин Льо Пен, лидер на крайната десница, ще присъства на церемонията, докато френският президент Еманюел Макрон няма да бъде там. От фондацията на Бардо за правата на животните подчертаха, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“. Очаква се церемонията да бъде излъчена на големи екрани в Сен Тропе, за да могат почитателите на Бардо да отдадат последна почит, въпреки ниските зимни температури.

От Елисейския дворец предложиха да организират поклонение, като тези за починалите френски звезди през последните години, но семейството на Брижит Бардо отказа.