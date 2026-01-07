Президентът Тръмп подкрепя НАТО и подчертава ролята на САЩ в алианса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде „Ройтерс“.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят,“ написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“. И добавя: „Без моето участие Русия щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА още сега. Запомнете също, че еднолично ПРЕКРАТИХ 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, по глупост избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение!„

„Запомнете – за всички онези големи фенове на НАТО – те бяха на 2% от БВП и повечето дори не си плащаха сметките, ДОКАТО АЗ НЕ СЕ ПОЯВИХ.

САЩ, по глупост, плащаха вместо тях! Аз, с нужното уважение, ги накарах да стигнат до 5% от БВП, И ТЕ ПЛАЩАТ – незабавно. Всички казваха, че това не може да се направи, но се оказа, че може, защото, освен всичко друго, всички те са ми приятели.“

„РУСИЯ И КИТАЙ НЯМАТ НИКАКЪВ СТРАХ ОТ НАТО БЕЗ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, и се съмнявам, че НАТО изобщо щеше да съществува без нас, ако наистина имаха нужда от тях.“

„Всички имат късмет, че ВЪЗСТАНОВИХ НАШАТА АРМИЯ още в първия си мандат и продължавам да го правя. Ние винаги ще бъдем там за НАТО, дори ако те не бъдат там за нас.“

„Единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и която уважават, е САЩ, възстановена от DJT. ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!!!"

Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва „Ройтерс“.