НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Президентът Тръмп подкрепя НАТО и подчертава ролята на САЩ в алианса

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде „Ройтерс“.

          Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят,“ написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“. И добавя: „Без моето участие Русия щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА още сега. Запомнете също, че еднолично ПРЕКРАТИХ 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, по глупост избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение!

          „Запомнете – за всички онези големи фенове на НАТО – те бяха на 2% от БВП и повечето дори не си плащаха сметките, ДОКАТО АЗ НЕ СЕ ПОЯВИХ.
          САЩ, по глупост, плащаха вместо тях! Аз, с нужното уважение, ги накарах да стигнат до 5% от БВП, И ТЕ ПЛАЩАТ – незабавно. Всички казваха, че това не може да се направи, но се оказа, че може, защото, освен всичко друго, всички те са ми приятели.“

          „Без моето участие Русия щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА още сега. Запомнете също, че еднолично ПРЕКРАТИХ 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, по глупост избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение! Важно е, че спасих МИЛИОНИ животи.“

          „РУСИЯ И КИТАЙ НЯМАТ НИКАКЪВ СТРАХ ОТ НАТО БЕЗ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, и се съмнявам, че НАТО изобщо щеше да съществува без нас, ако наистина имаха нужда от тях.“

          „Всички имат късмет, че ВЪЗСТАНОВИХ НАШАТА АРМИЯ още в първия си мандат и продължавам да го правя. Ние винаги ще бъдем там за НАТО, дори ако те не бъдат там за нас.“

          „Единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и която уважават, е САЩ, възстановена от DJT. ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!!!“

          - Реклама -

          Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва „Ройтерс“.

          https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115854352740910460

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде „Ройтерс“.

          Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят,“ написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“. И добавя: „Без моето участие Русия щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА още сега. Запомнете също, че еднолично ПРЕКРАТИХ 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, по глупост избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение!

          „Запомнете – за всички онези големи фенове на НАТО – те бяха на 2% от БВП и повечето дори не си плащаха сметките, ДОКАТО АЗ НЕ СЕ ПОЯВИХ.
          САЩ, по глупост, плащаха вместо тях! Аз, с нужното уважение, ги накарах да стигнат до 5% от БВП, И ТЕ ПЛАЩАТ – незабавно. Всички казваха, че това не може да се направи, но се оказа, че може, защото, освен всичко друго, всички те са ми приятели.“

          „Без моето участие Русия щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА още сега. Запомнете също, че еднолично ПРЕКРАТИХ 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, по глупост избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение! Важно е, че спасих МИЛИОНИ животи.“

          „РУСИЯ И КИТАЙ НЯМАТ НИКАКЪВ СТРАХ ОТ НАТО БЕЗ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, и се съмнявам, че НАТО изобщо щеше да съществува без нас, ако наистина имаха нужда от тях.“

          „Всички имат късмет, че ВЪЗСТАНОВИХ НАШАТА АРМИЯ още в първия си мандат и продължавам да го правя. Ние винаги ще бъдем там за НАТО, дори ако те не бъдат там за нас.“

          „Единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и която уважават, е САЩ, възстановена от DJT. ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!!!“

          - Реклама -

          Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва „Ройтерс“.

          https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115854352740910460
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          САЩ задържаха танкер с връзки с Русия в Северния Атлантически океан

          Красимир Попов -
          Съединените щати задържаха в Северния Атлантически океан петролен танкер с връзки с Русия, след като го преследваха от района край бреговете на Венецуела. Операцията...
          Политика

          Венецуела оказала сътрудничество на САЩ по въпроса с петролния танкер

          Красимир Попов -
          Ръководството на Венецуела е оказало сътрудничество на Съединените щати във връзка с петролния танкер, задържан в Карибския басейн, заяви държавният секретар Марко Рубио. Коментарът...
          Инциденти

          Висш израелски съдия загина при трагичен пътен инцидент

          Красимир Попов -
          Бени Саги, председателят на окръжния съд в Беер Шева, работещ по делото за корупция срещу премиера Бенямин Нетаняху, е загинал в резултат на пътен инцидент,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions