Президентът Тръмп подкрепя НАТО и подчертава ролята на САЩ в алианса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде „Ройтерс“.
Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва „Ройтерс“.