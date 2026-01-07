НА ЖИВО
          Президентът Вучич: Сърбия ще се опита да увеличи участието си в НИС до 34%

          Снимка: nis.rs
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в близко бъдеще страната ще се опита да придобие поне още 5% от акциите на сръбската петролна компания НИС, което би позволило на държавата да има думата в управлението на компанията.

          Той посочи в интервю за ТВ Информер, че при подобно развитие държавното участие би достигнало 34%, което ще даде възможност за достъп до финансовата информация и до други ключови процеси в дружеството. Попитан как напредват преговорите между НИС и унгарската компания MOL за изкупуване на руския мажоритарен дял, Вучич отговори лаконично, че се надява на успех, но допълни, че ако тези разговори се провалят, Сърбия е подготвила собствен пакет от мерки, който ще бъде задействан след 15 януари.

          Държавният глава съобщи още, че през 2025 г. в страната са постъпили малко над 3,5 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции – резултат, който по думите му е значително по-слаб от този през 2024 г. Причина за това са и проблемите през последното тримесечие, свързани със спирането на работата на петролната рафинерия в Панчево.

          Вучич заяви също, че годината ще бъде трудна в политически план, тъй като предстоят избори. По думите му, извънредни парламентарни избори ще бъдат организирани през октомври, ноември или декември. Датата ще зависи от готовността на политическите участници да постигнат договореност.

          Студенти, които продължават протестите, настояват за предсрочни избори, а част от опозицията смята, че Вучич ги отлага от страх да не загуби властта.

