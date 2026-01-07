НА ЖИВО
          При засилено полицейско присъствие: Започва изплащането на първите пенсии в евро

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции започва днес и ще завърши на 20 януари (вторник), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за януарските пенсии на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

          Председателят на новосформирания Координационен център за еврото Владимир Иванов увери, че изплащането на пенсиите в евро ще премине спокойно. Пенсиите ще се изплащат по обичания график от 7 януари. Около 71% от пенсионерите ще получат своите пенсии по банков път, а останалите ще получат сумите чрез „Български пощи“, заяви той по време на брифинг във вторник.

          Засилени мерки за сигурност около пощите и банките
          Министерството на вътрешните работи (МВР) информира, че полицията предприема засилени мерки за сигурност около пощите и банките в страната във връзка с изплащането на първите пенсии в евро.

          Изплащане на обезщетения за безработица
          Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).

          Актуална информация за плащанията
          Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, в рубрика „Календар на плащанията“.

