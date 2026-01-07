Радев награди военни от флота: Корабната служба изисква качества, подготовка и отдаденост

Държавният глава Румен Радев подчерта, че традициите и връзката между поколенията са неотменната сила на нашия военноморски флот по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която отличи трима военнослужещи с Почетния знак на президента.

Отличия получиха:

Бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов – за значим принос в развитието на висшето училище и издигане на престижа на Въоръжените сили.

– за значим принос в развитието на висшето училище и издигане на престижа на Въоръжените сили. Контраадмирал (о.з.) д-р Николай Николов – за значим принос в развитието на Въоръжените сили, издигане на техния престиж и за проявен висок професионализъм в подпомагане дейността на върховния главнокомандващ.

– за значим принос в развитието на Въоръжените сили, издигане на техния престиж и за проявен висок професионализъм в подпомагане дейността на върховния главнокомандващ. Капитан I ранг Лъчезар Иванов – за значим принос за развитието на противоминните способности на Военноморските сили и за проявени командирски качества при командване на корабите на противоминната група в Черно море (MCM Black Sea).

На награждаването присъстваха и курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, а президентът Румен Радев отбеляза, че е разговарял с тях преди церемонията.

Президентът поздрави военнослужещите за 145-ата годишнина от създаването на Висшето военноморско училище, което определи като най-високотехнологичното висше заведение в България и водещо в световните класации на морските университети.

„Това е заслуга на поколения военноморски командири и лидери, създали и укрепили това училище“, добави Радев.

„Корабната служба е един от най-сложните и предизвикателни видове човешка дейност в сложна среда, изискваща качества, подготовка и отдаденост“, заяви президентът. Той допълни, че служителите не само трябва да притежават силни личности, но и да бъдат командири и лидери, способни да събират и ръководят екипажи, за да бъдат те сплотени и добре подготвени.

„Дори и след активната военна служба продължавате да работите в интерес на българската армия, за развитието на военната наука и отбранителната индустрия, за родолюбивото възпитание на нашата младеж и за просперитета на обществото“, поздрави Радев отличените.

Бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов благодари за отличията от името на наградените и отбеляза, че в края на миналата година Военноморските ни сили придобиха нов многофункционален модулен патрулен кораб – „Храбри“. „Той е високотехнологичен и с огромни възможности, а също така отбеляза и 145-ата годишнина от създаването на Висшето военноморско училище.

Йорданов се обърна към курсантите с пожелания за успех и заяви, че офицерският път е изпълнен с предизвикателства и трудности, но „с дух, воля, отговорност и много труд“ ще могат да преодолеят всяко препятствие и да постигнат желаните резултати.