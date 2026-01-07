Радостин Василев: Обществото иска Борисов и Пеевски да са извън управлението

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Василев коментира острата позиция на младежката организация на БСП спрямо ръководството. Той посочи, че камата партия БСП вече не съществува и допълни, че там има просто една олигархична шайка, която се представя за ръководство.
Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че обществото иска Пеевски и Борисов да са извън управлението и ако това не се случи, то щяло да има нови протести.
Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Василев коментира острата позиция на младежката организация на БСП спрямо ръководството. Той посочи, че камата партия БСП вече не съществува и допълни, че там има просто една олигархична шайка, която се представя за ръководство.
Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че обществото иска Пеевски и Борисов да са извън управлението и ако това не се случи, то щяло да има нови протести.