      сряда, 07.01.26
          Радостин Василев: Обществото иска Борисов и Пеевски да са извън управлението

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Много от сегашните парти няма да влязат в следващото НС и ще бъде много по-ясно кой къде се позиционира – дали е с народа или гони собствения си икономически интерес.“

          Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Василев коментира острата позиция на младежката организация на БСП спрямо ръководството. Той посочи, че камата партия БСП вече не съществува и допълни, че там има просто една олигархична шайка, която се представя за ръководство.

          „Радостно е, че хората от площада изразиха свое лично обществено мнение. Борисов ги чу, уплаши се. Пеевски се смири, уплаши се. Данчо Цонев каза 10-20 дни преди тези протести, че ням да бъдат свалени с протести“, каза още гостът.

          Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че обществото иска Пеевски и Борисов да са извън управлението и ако това не се случи, то щяло да има нови протести.

