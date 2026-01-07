Рубио на закрита среща: Имаме намерение да купим Гренландия, но не и да атакуваме военно

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати имат намерение да закупят Гренландия и че последните коментари относно острова не трябва да се възприемат като сигнал за военна инвазия. Това съобщиха американските медии, цитирани от ДПА.

Рубио направи тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, като същевременно подчерта, че целта на американската администрация е да придобие автономния остров, който е част от Дания. Според „Уолстрийт Джърнъл“, вестникът, позовавайки се на участници в дискусията, уточнява, че обсъжданията се провеждат относно възможностите за придобиването на острова.

По-рано Ройтерс съобщи, че президентът Доналд Тръмп и неговият екип обсъждат възможности за покупка на Гренландия, като отбелязаха, че използването на американската армия за постигане на тази цел „винаги е вариант“. В изявление на Белия дом се посочва, че президентът Тръмп ясно е заявил, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и че това е от ключово значение за възпиране на противниците на страната в Арктическия регион.

Белият дом добави, че президентът и неговият екип разглеждат редица възможности за постигане на тази външнополитическа цел и че използването на американската армия остава вариант, с който разполага върховният главнокомандващ.