      сряда, 07.01.26
          - Реклама -
          Рубио на закрита среща: Имаме намерение да купим Гренландия, но не и да атакуваме военно

          Гренландия и САЩ
          Гренландия и САЩ
          Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати имат намерение да закупят Гренландия и че последните коментари относно острова не трябва да се възприемат като сигнал за военна инвазия. Това съобщиха американските медии, цитирани от ДПА.

          Рубио направи тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, като същевременно подчерта, че целта на американската администрация е да придобие автономния остров, който е част от Дания. Според „Уолстрийт Джърнъл“, вестникът, позовавайки се на участници в дискусията, уточнява, че обсъжданията се провеждат относно възможностите за придобиването на острова.

          Тръмп проучва как да поеме контрол над Гренландия, армията е „винаги опция“ Тръмп проучва как да поеме контрол над Гренландия, армията е „винаги опция“

          По-рано Ройтерс съобщи, че президентът Доналд Тръмп и неговият екип обсъждат възможности за покупка на Гренландия, като отбелязаха, че използването на американската армия за постигане на тази цел „винаги е вариант“. В изявление на Белия дом се посочва, че президентът Тръмп ясно е заявил, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и че това е от ключово значение за възпиране на противниците на страната в Арктическия регион.

          Белият дом добави, че президентът и неговият екип разглеждат редица възможности за постигане на тази външнополитическа цел и че използването на американската армия остава вариант, с който разполага върховният главнокомандващ.

          Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва! Дания: Тръмп е сериозен за Гренландия, но ако ни атакува, всичко приключва!

          1 коментар

          1. Дубайски дирхам, катарски риал, кувейтски динар – с това треаше да сменим лъва – и щяхме да сме в клуба на НАЙ богатите!

