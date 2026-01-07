Сантос и Неймар продължават общата си работа

Ръководството на Сантос обяви официално, че Неймар е парафирал с клуба ново споразумение до края на календарната 2026 г. Новината идва седмица, след като бразилският клуб пусна кратко видео, с което загатна, че звездата ще остане и през следващия сезон.

33-годишният Неймар се завърна в родния си клуб през януари 2025 г. и се сблъска с нова серия от контузии, но в крайна сметка помогна на отбора си да оцелее в елита на Бразилия.

„2025 беше специална и трудна година за мен – време на радост и преодоляване на препятствия, с които успях да се справя само благодарение на вашата любов. 2026 г. дойде и съдбата не можеше да бъде различна. Сантос е моето място. Тук съм у дома, в безопасност и щастлив. И с вас искам да постигна останалите си мечти”, заяви Неймар след подписването на новия си договор.

От Сантос обявиха на 22 декември, че Неймар е претърпял успешна лека операция на лявото коляно. Той не е играл за Бразилия, откакто получи разкъсване на предната кръстна връзка по време на квалификациите за Световното първенство през октомври 2023 г.

Сега надеждите са, че той ще получи нужното игрово време през следващите месеци и със силни изяви ще получи повиквателна за форума през лятото в САЩ, Канада и Мексико.