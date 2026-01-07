САЩ изискват от Венецуела да прекъсне връзки с Русия, Китай и Иран за петрол

Американската администрация е поставила условия пред Венецуела за увеличаване на производството на петрол, съобщава ABC News. Според източници, Вашингтон е изискал от изпълняващата длъжността президент на Венецуела, Делси Родригес, да прекъсне икономическите връзки с Иран, Китай, Куба и Русия. Освен това, САЩ настояват за „ексклузивно сътрудничество със САЩ в областта на нефтопроизводството“.

