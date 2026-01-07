САЩ разглеждат възможността за покупка на Гренландия

Потенциалната покупка на датския остров Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност. Това заяви днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

„Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп… първият вариант на президента винаги е бил дипломацията," каза тя на редовна пресконференция.

Прессекретарят на Белия дом Левит потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда по-внимателно възможността за закупуване на Гренландия и обсъжда как би изглеждала една потенциална сделка.