      сряда, 07.01.26
          Политика

          САЩ разглеждат възможността за покупка на Гренландия

          Снимка: БГНЕС
          Потенциалната покупка на датския остров Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност. Това заяви днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

          „Всички варианти винаги са на масата за президента Тръмп… първият вариант на президента винаги е бил дипломацията,“ каза тя на редовна пресконференция.

          Прессекретарят на Белия дом Левит потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда по-внимателно възможността за закупуване на Гренландия и обсъжда как би изглеждала една потенциална сделка.

