САЩ разглеждат възможността за покупка на Гренландия

Потенциалната покупка на датския остров Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност. Това заяви днес говорителят на Белия домКарълайн Левит.
Прессекретарят на Белия дом Левит потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда по-внимателно възможността за закупуване на Гренландия и обсъжда как би изглеждала една потенциална сделка.
Потенциалната покупка на датския остров Гренландия от САЩ е обсъждана активно от президента Доналд Тръмп и неговия екип по националната сигурност. Това заяви днес говорителят на Белия домКарълайн Левит.
Прессекретарят на Белия дом Левит потвърди, че администрацията на Тръмп разглежда по-внимателно възможността за закупуване на Гренландия и обсъжда как би изглеждала една потенциална сделка.