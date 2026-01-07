НА ЖИВО
          САЩ задържаха два Петролни танкера

          Съединените щати успешно задържаха два петролни танкера в рамките на един ден като част от операция за прилагане на санкции срещу руския и венецуелския енергиен сектор.

          Първият танкер, Маринера, плаващ под руски флаг, беше заловен в Северния Атлантик след преследване, продължило повече от две седмици. Операцията е проведена съвместно от Министерството на вътрешната сигурност и американските военни сили, с участието на служители на бреговата охрана и правоохранителни органи. Танкерът е обезопасен и в момента е под контрола на САЩ.

          През декември екипажът на Маринера отблъсна опит за качване на борда от бреговата охрана на САЩ, след което върху корпуса беше изрисуван руски флаг и корабът беше включен в руския регистър на кораби. Москва подаде официално дипломатическо искане Вашингтон да прекрати преследването. В рамките на 24 часа преди операцията над танкера са извършени наблюдателни полети, включително от американски самолети, базирани в Исландия, както и самолети RAF Rivet Joint и P-8 Poseidon от Обединеното кралство, способни да откриват подводници. Руски медии публикуваха снимки на хеликоптер, приближаващ се към кораба.

          Вторият задържан танкер, M/T Sophia, част от т.нар. „Сенчест флот“, беше прихванат в международни води в Карибско море. Според Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) корабът е извършвал незаконна дейност и е бил задържан без инциденти.

          Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американската блокада на санкционираните венецуелски петролни танкери остава „навсякъде по света“.

          Задържането на Маринера вероятно ще обтегне отношенията между Вашингтон и руския президент Владимир Путин, в деликатен момент, докато преговорите за потенциално мирно споразумение в Украйна продължават.

