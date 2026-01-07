Шефът на НЗОК: Проблемите със сървърите са минимални

Сървърите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната здравноинформационна система (НЗИС) работят без никакви проблеми, съобщи управителят на Здравната каса доц. д-р Петко Стефановски. Според него проблеми с достъпа до лекарства имат под 10% от аптеките, които имат договори за отпускане на рецепти за медикаменти, заплащани изцяло или частично от Здравната каса.

По повод на публикации за затруднения в аптеките през последните два дни, свързани с отпускането на лекарства, д-р Стефановски подчерта, че проблемите ще бъдат решени бързо. Във всяка аптека, в която се наблюдават трудности, ще бъдат изпратени IT специалисти на НЗОК, които ще окажат необходимото съдействие на място.

„Давам срок от 48 часа, да няма нито един гражданин в страната, който да се оплаче, че няма достъп до лекарства“, добави той.

От началото на 2026 година в НЗИС са въведени над 2,7 милиона електронни здравни записа, съобщи Ивайло Стойчев, мениджър проекти в Информационно обслужване. Освен това, над половин милион рецепти са издадени, като от тях 400 хиляди са изпълнени.