НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Сигнал до Евроком: Не взимат книжката на прокурор, разследван за катастрофа и шофиране с 2,47 промила алкохол

          Не му е съставен акт за установяване на административно нарушение

          0
          155
          Снимка: Булфото
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Полицейските органи не са отнели шофьорската книжка на действащ прокурор, разследван за шофиране след употреба на алкохол и катастрофа.  За това сигнализираха за Евроком източници от полицията в Монтана. Става дума за държавния обвинител Виктор Давидов, който причини пътно-транспортно произшествие на 6 ноември миналата година в Монтана. Взетата кръвна проба е отчела 2, 47 промила алкохол в кръвна му.

          - Реклама -

          Куриозното е, че макар да са минали два месеца от инцидента, все още няма съставен акт за установяване на административно нарушение.

          Твърди се, че на местна почва са активирани дори политически величия, за да спъват разследването срещу Давидов с прилагане на всевъзможни процесуални хватки. Целта била да се търсят пробойни в начина, по който органите на реда са действали след катастрофата.    

          Историята се развива така, според описаните до този момент факти:  Около 9,20 ч. сутринта Давидов сяда в нетрезво състояние зад волана, без колан потегля, загубва управление и влиза в насрещното на една от централните улици. Следва челен сблъсък със стар Опел, управляван от възрастен мъж. Давидов, според първоначалната информация,  започва да увещава ударения мъж да не вика полиция, защото е пил. Уверява го, че ще се оправят. Друг водач, който се е движел зад Опела вижда всичко, спира и вика полиция. В сигнала до Евроком се уточнява, че вместо разследването да се води както е по закон от следовател, то е дадено на разследващ полицай. Възмутително е, че  делото е образувано по чл. 343 ал. 2, който предполага, че досъдебното производство се прекратява, ако пострадалия пожелае това. Видно е, че в този случай пострадалият възрастен човек лесно може да бъде притиснат и да се направи опит да се прикрие истината. Има и друг важен момент – в случай, че има заловен водач с алкохол няма как да се работи по тази хипотеза. Интересно е, че докато са взимали кръв на прокурор Давидов, на място в болницата са пристигнали зам.-окръжния прокурор и неговия пряк ръководител – районния прокурор на Монтана. Това може да се приеме и като опит за вмешателство, предвид факта, че подобно присъствие не е законово обосновано, допълват хора от местната полицейска служба. „За нас е учудващо, че спрямо прокурор Давидов не се предприемат никакви дисциплинарни действия от прокуратурата на Монтана и Враца, уточняват още те. Екипът на Евроком сигнализира Европейския център за транспортни политики по казуса.

          Полицейските органи не са отнели шофьорската книжка на действащ прокурор, разследван за шофиране след употреба на алкохол и катастрофа.  За това сигнализираха за Евроком източници от полицията в Монтана. Става дума за държавния обвинител Виктор Давидов, който причини пътно-транспортно произшествие на 6 ноември миналата година в Монтана. Взетата кръвна проба е отчела 2, 47 промила алкохол в кръвна му.

          - Реклама -

          Куриозното е, че макар да са минали два месеца от инцидента, все още няма съставен акт за установяване на административно нарушение.

          Твърди се, че на местна почва са активирани дори политически величия, за да спъват разследването срещу Давидов с прилагане на всевъзможни процесуални хватки. Целта била да се търсят пробойни в начина, по който органите на реда са действали след катастрофата.    

          Историята се развива така, според описаните до този момент факти:  Около 9,20 ч. сутринта Давидов сяда в нетрезво състояние зад волана, без колан потегля, загубва управление и влиза в насрещното на една от централните улици. Следва челен сблъсък със стар Опел, управляван от възрастен мъж. Давидов, според първоначалната информация,  започва да увещава ударения мъж да не вика полиция, защото е пил. Уверява го, че ще се оправят. Друг водач, който се е движел зад Опела вижда всичко, спира и вика полиция. В сигнала до Евроком се уточнява, че вместо разследването да се води както е по закон от следовател, то е дадено на разследващ полицай. Възмутително е, че  делото е образувано по чл. 343 ал. 2, който предполага, че досъдебното производство се прекратява, ако пострадалия пожелае това. Видно е, че в този случай пострадалият възрастен човек лесно може да бъде притиснат и да се направи опит да се прикрие истината. Има и друг важен момент – в случай, че има заловен водач с алкохол няма как да се работи по тази хипотеза. Интересно е, че докато са взимали кръв на прокурор Давидов, на място в болницата са пристигнали зам.-окръжния прокурор и неговия пряк ръководител – районния прокурор на Монтана. Това може да се приеме и като опит за вмешателство, предвид факта, че подобно присъствие не е законово обосновано, допълват хора от местната полицейска служба. „За нас е учудващо, че спрямо прокурор Давидов не се предприемат никакви дисциплинарни действия от прокуратурата на Монтана и Враца, уточняват още те. Екипът на Евроком сигнализира Европейския център за транспортни политики по казуса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР предлага: BG-Alert да действа при издирвания и тероризъм

          Никола Павлов -
          Министерството на вътрешните работи (МВР) предвижда изменения в наредбата, които ще регулират използването на системата BG-ALERT от органи с полицейски функции при случаи на...
          Крими

          Гърция чака екстрадицията на „Розовите пантери“, заловени в България и Хърватия след обир на Халкидики

          Пола Жекова -
          Гръцките власти са в очакване на екстрадицията на двама сръбски граждани, идентифицирани като членове на прословутата международна престъпна мрежа „Розовите пантери“. Заподозрените бяха задържани...
          Политика

          „Трети март“ подаде заявка за регистрация като партия и отново обяви Радев за свой неформален лидер

          Никола Павлов -
          Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд на 07.01.2026 г. От пресцентъра на организацията заявяват, че това...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions