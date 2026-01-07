Сигнал до Евроком: Не взимат книжката на прокурор, разследван за катастрофа и шофиране с 2,47 промила алкохол

Полицейските органи не са отнели шофьорската книжка на действащ прокурор, разследван за шофиране след употреба на алкохол и катастрофа. За това сигнализираха за Евроком източници от полицията в Монтана. Става дума за държавния обвинител Виктор Давидов, който причини пътно-транспортно произшествие на 6 ноември миналата година в Монтана. Взетата кръвна проба е отчела 2, 47 промила алкохол в кръвна му.

Куриозното е, че макар да са минали два месеца от инцидента, все още няма съставен акт за установяване на административно нарушение.

Твърди се, че на местна почва са активирани дори политически величия, за да спъват разследването срещу Давидов с прилагане на всевъзможни процесуални хватки. Целта била да се търсят пробойни в начина, по който органите на реда са действали след катастрофата.

Историята се развива така, според описаните до този момент факти: Около 9,20 ч. сутринта Давидов сяда в нетрезво състояние зад волана, без колан потегля, загубва управление и влиза в насрещното на една от централните улици. Следва челен сблъсък със стар Опел, управляван от възрастен мъж. Давидов, според първоначалната информация, започва да увещава ударения мъж да не вика полиция, защото е пил. Уверява го, че ще се оправят. Друг водач, който се е движел зад Опела вижда всичко, спира и вика полиция. В сигнала до Евроком се уточнява, че вместо разследването да се води както е по закон от следовател, то е дадено на разследващ полицай. Възмутително е, че делото е образувано по чл. 343 ал. 2, който предполага, че досъдебното производство се прекратява, ако пострадалия пожелае това. Видно е, че в този случай пострадалият възрастен човек лесно може да бъде притиснат и да се направи опит да се прикрие истината. Има и друг важен момент – в случай, че има заловен водач с алкохол няма как да се работи по тази хипотеза. Интересно е, че докато са взимали кръв на прокурор Давидов, на място в болницата са пристигнали зам.-окръжния прокурор и неговия пряк ръководител – районния прокурор на Монтана. Това може да се приеме и като опит за вмешателство, предвид факта, че подобно присъствие не е законово обосновано, допълват хора от местната полицейска служба. „За нас е учудващо, че спрямо прокурор Давидов не се предприемат никакви дисциплинарни действия от прокуратурата на Монтана и Враца, уточняват още те. Екипът на Евроком сигнализира Европейския център за транспортни политики по казуса.