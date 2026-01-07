Сирийското правителство призова кюрдите да се изтеглят от кварталите на Алепо

Сирийското правителство призова кюрдските бойци да се изтеглят от кварталите на Алепо с преобладаващо кюрдско население след сблъсъци между двете страни в града.
Властите в Дамаск призоваха цивилното население да бъде пощадено от конфликта.
Сирийското правителство призова кюрдските бойци да се изтеглят от кварталите на Алепо с преобладаващо кюрдско население след сблъсъци между двете страни в града.
Властите в Дамаск призоваха цивилното население да бъде пощадено от конфликта.
Сирийското правителство призова кюрдските бойци да се изтеглят от кварталите на Алепо с преобладаващо кюрдско население след сблъсъци между двете страни в града.
Властите в Дамаск призоваха цивилното население да бъде пощадено от конфликта.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg