Сирийското правителство призова кюрдите да се изтеглят от кварталите на Алепо

Сирийското правителство призова кюрдските бойци да се изтеглят от кварталите на Алепо с преобладаващо кюрдско население след сблъсъци между двете страни в града.

Властите в Дамаск призоваха цивилното население да бъде пощадено от конфликта.