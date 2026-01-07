НА ЖИВО
          Война

          Сирийското правителство призова кюрдите да се изтеглят от кварталите на Алепо

          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сирийското правителство призова кюрдските бойци да се изтеглят от кварталите на Алепо с преобладаващо кюрдско население след сблъсъци между двете страни в града.

          Властите в Дамаск призоваха цивилното население да бъде пощадено от конфликта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Президентът Тръмп подкрепя НАТО и подчертава ролята на САЩ в алианса

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само...
          Европа

          Италия отказва да изпрати войски в Украйна

          Екип Евроком -
          Италия няма намерение да изпраща свои военни подразделения в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност. Тази официална позиция бе разпространена чрез изявление...
          Политика

          Мерц: Компромисите ще са ключови за мир в Украйна

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че след постигането на прекратяване на огъня с Русия, Германия може да участва с военни сили в многонационални сили,...

