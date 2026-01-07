След разговора Желязков-Мицотакис: МВнР с нота до Гърция заради блокадите по границата

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични преходи по време на протестите на гръцките фермери. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани. Освен това, ситуацията е нарушила свободното движение на хора и стоки, което е гарантирано от правото на Европейския съюз.

Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, като се предприемат конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще, допълниха от МВнР.

Гръцките фермери започнаха блокада на граничните преходи с България в края на ноември 2025 г. поради забавянето на изплащането на земеделските субсидии. Протестиращите заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и да предприемат пълна блокада на магистралите, обиколните пътища и всички гранични пунктове в Гърция за 48 часа.

„Получих уверение от премиера Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни“, заяви след разговор с гръцкия премиер министър-председателят в оставка Росен Желязков.