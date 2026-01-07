НА ЖИВО
          
          
          
          Европа

          След саботажа: Възстановиха електричеството в Берлин

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес беше възстановено електрозахранването в хиляди домове в Берлин, които бяха останали без ток в продължение на четири дни при минусови температури, след предполагаема атака от крайната левица срещу високоволтови електропроводи. Според властите, около 45 000 домакинства и 2200 предприятия бяха засегнати от инцидента на 3 януари, когато пожар на мост, по който минават високоволтови кабели, остави части от германската столица без електричество.

          По данни на „Евронюз“, пожарът, който се е случил на мост над канала Телтов в югозападната част на Берлин, засегна около 100 000 души. Властите успяха да възстановят електрозахранването на много от пострадалите домакинства и предприятия, но щетите бяха толкова сериозни, че възстановяването на нормалното електроснабдяване отне няколко дни. Към 6 януари, около 25 500 домакинства и 1200 предприятия все още бяха без ток, предимно в проспериращия квартал Целендорф.

          Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин

          Това бе най-дългата електрическа авария в града след края на Втората световна война. Операторът на електропреносната мрежа в Берлин съобщи, че днес електроснабдяването постепенно се възстановява за всички останали домакинства.

          Разследващите се съсредоточиха върху писмено заявление за отговорност от крайна лява група, озаглавено „Изключване на тока на управляващите“, в което се твърди, че газова електроцентрала в берлинския квартал Лихтерфелде е била „успешно саботирана“. В декларацията се подчертава, че целта на атаката е била да се нанесе удар по енергийната индустрия, използваща изкопаеми горива, а не да се предизвикат прекъсвания на електрозахранването.

          Германската служба за вътрешна сигурност съобщи, че групата, която се самопровъзгласява за „Вулканични групи“, извършва атаки срещу инфраструктурата в Берлин и околната провинция Бранденбург от 2011 г. През 2024 г. тези групи извършиха атака срещу стълб, захранващ фабрика на Tesla, близо до Берлин, което временно спря производството.

          Германската федерална прокуратура обяви, че поема разследването, като се позовава на подозрения за антиконституционен саботаж, членство в терористична организация и палеж.

          Кметът на Берлин, Кай Вегнер, заяви, че ремонтът на повредения 300-метров кабел няма да бъде завършен до четвъртък.

