      сряда, 07.01.26
          Тежък инцидент: Челен сблъсък в час пик блокира „Орлов мост", има пострадали

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тежка катастрофа е станала в района на „Орлов мост“ в столицата.

          По първоначална информация, два автомобила са се ударили челно, след като един от шофьорите е навлязъл в насрещната лента.

          Заради дъжда, пътната настилка е хлъзгава, което е вероятно да е допринесло за инцидента.

          Жертви и пострадали:

          • Една жена е откарана в болница.
          • Мъж е пострадал и е с травма на крака.

          Движението по бул. „Цариградско шосе“ не е затворено, но е много затруднено.

          - Реклама -

