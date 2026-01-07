Тежък инцидент: Челен сблъсък в час пик блокира „Орлов мост“, има пострадали

Тежка катастрофа е станала в района на „Орлов мост“ в столицата.
По първоначална информация, два автомобила са се ударили челно, след като един от шофьорите е навлязъл в насрещната лента.
Заради дъжда, пътната настилка е хлъзгава, което е вероятно да е допринесло за инцидента.
Жертви и пострадали:
- Една жена е откарана в болница.
- Мъж е пострадал и е с травма на крака.
Движението по бул. „Цариградско шосе“ не е затворено, но е много затруднено.
