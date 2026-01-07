Тежък инцидент: Челен сблъсък в час пик блокира „Орлов мост“, има пострадали

Тежка катастрофа е станала в района на „Орлов мост“ в столицата.

- Реклама -

По първоначална информация, два автомобила са се ударили челно, след като един от шофьорите е навлязъл в насрещната лента.

Заради дъжда, пътната настилка е хлъзгава, което е вероятно да е допринесло за инцидента.

Жертви и пострадали:

Една жена е откарана в болница.

е откарана в болница. Мъж е пострадал и е с травма на крака.

Движението по бул. „Цариградско шосе“ не е затворено, но е много затруднено.