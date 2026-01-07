„Това е престъпление, което ще се бърза да се свърши“ – тревожният анализ на Емил Йотовски

В предаването „Контра“ Емил Йотовски направи рязък паралел между военната мощ на държавата в миналото и днешното ѝ безсилие. Той припомни, че „дори и Истанбул можеше да го направим една тепсия“, защото целите и координатите са били „предварително сметнати“, а готовността – пълна.

- Реклама -

Според Йотовски първият удар срещу страната е бил „ракети да бъдат унищожени“, тъй като са представлявали реална заплаха. Днес, по думите му, процесите се случват „цак-цак, прави се нещо, край – не ме интересува“, включително унищожаването на машините за левове и монети.

Той предупреди, че „никой не се интересува от нашето добруване“, а за много хора „5 лева са въпрос на живот“. Йотовски заключи, че последиците ще бъдат трагични и „дори няма да ни се извинят“.