НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          „Това е престъпление, което ще се бърза да се свърши“ – тревожният анализ на Емил Йотовски

          0
          16
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Емил Йотовски направи рязък паралел между военната мощ на държавата в миналото и днешното ѝ безсилие. Той припомни, че „дори и Истанбул можеше да го направим една тепсия“, защото целите и координатите са били „предварително сметнати“, а готовността – пълна.

          - Реклама -

          Според Йотовски първият удар срещу страната е бил „ракети да бъдат унищожени“, тъй като са представлявали реална заплаха. Днес, по думите му, процесите се случват „цак-цак, прави се нещо, край – не ме интересува“, включително унищожаването на машините за левове и монети.

          Той предупреди, че „никой не се интересува от нашето добруване“, а за много хора „5 лева са въпрос на живот“. Йотовски заключи, че последиците ще бъдат трагични и „дори няма да ни се извинят“.

          В предаването „Контра“ Емил Йотовски направи рязък паралел между военната мощ на държавата в миналото и днешното ѝ безсилие. Той припомни, че „дори и Истанбул можеше да го направим една тепсия“, защото целите и координатите са били „предварително сметнати“, а готовността – пълна.

          - Реклама -

          Според Йотовски първият удар срещу страната е бил „ракети да бъдат унищожени“, тъй като са представлявали реална заплаха. Днес, по думите му, процесите се случват „цак-цак, прави се нещо, край – не ме интересува“, включително унищожаването на машините за левове и монети.

          Той предупреди, че „никой не се интересува от нашето добруване“, а за много хора „5 лева са въпрос на живот“. Йотовски заключи, че последиците ще бъдат трагични и „дори няма да ни се извинят“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Селим Сар: Турция и България имат голям потенциал за сътрудничество в икономиката

          Красимир Попов -
          „България е държава, която уважаваме и ценим. Нашата цел е да преминем границата от 10 млрд. долара стокообмен между България и Турция. Ние сме...
          България

          „Зловещ експеримент с българския народ“ – предупреждението на Недялко Недялков в „Контра“

          Ирина Илиева -
          В участието си в предаването „Контра“ Недялко Недялков отправи остри критики към управлението и начина, по който се подготвя въвеждането на еврото. Той подчерта,...
          Политика

          Радостин Василев: Обществото иска Борисов и Пеевски да са извън управлението

          Златина Петкова -
          "Много от сегашните парти няма да влязат в следващото НС и ще бъде много по-ясно кой къде се позиционира - дали е с народа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions