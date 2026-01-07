Тръмп поднови претенциите си към Гренландия, но среща съпротива в Капитолия

Настояването на президента Доналд Тръмп през последните дни, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия, беше посрещнато с недоверие и съжаление в Капитолия. Някои републиканци предупредиха, че завземането на острова е твърде опасно, за да се обмисля дори.
Тръмп възобнови идеята по време на разговор с репортери на борда на Air Force One на 4 януари вечерта след операцията на САЩ за сваляне от власт на Николас Мадуро във Венецуела. Той изтъкна, че националната сигурност на САЩ изисква американски контрол над арктическата територия, която е част от Дания и има голяма военна база на САЩ.
Тръмп за първи път повдигна идеята за анексиране на Гренландия по време на първия си мандат.
През уикенда Кейти Милър, съюзник на Тръмп, публикува снимка на Гренландия, покрита с американско знаме и надпис „скоро“. Попитан от Си Ен Ен дали САЩ могат да изключат възможността да завземат Гренландия със сила, съпругът ѝ, Стивън Милър, старши съветник в Белия дом, заяви на 5 януари, че Гренландия „трябва да бъде част от Съединените щати“ и постави под въпрос претенциите на Дания към територията.
Някои републиканци, които до голяма степен подкрепиха мисията във Венецуела, заявиха, че разговорите за завладяването на Гренландия са неуместни.
Те настояха, че Дания отдавна отговаря на исканията на САЩ за сигурност в Гренландия.
Конгресменът Дон Бейкън (републиканец от Небраска), който понякога критикува Тръмп и ще се пенсионира след този мандат, написа в социалните мрежи, че „очернянето на съюзниците не води до нищо и няма никакви положителни страни. Спрете с глупавото „искаме Гренландия““.
Други заявиха, че не са сигурни дали Тръмп говори сериозно, но гледат скептично на тази възможност.
Сенатор Ранд Пол (републиканец от Кентъки) каза, че не знае „колко от това е хвалба и колко е помпозност“, но „очевидно не бих подкрепил военното завземане на Гренландия“.
И редица републикански сенатори отхвърлиха вероятността от възможни действия на САЩ за завземане на острова.
Сенатор Джон Кенеди (републиканец, Луизиана), в отговор на въпросите на репортерите, заяви: „Мисля ли, че той ще нападне Гренландия? Не. Президентът обича да мисли на глас. Понякога го прави само за да ви дразни“.
Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн (републиканец от Южна Дакота) каза, че не вижда никаква възможност за атака. „Не виждам военни действия като опция там. За мен това не е нещо, което някой е обмислял сериозно“, посочи той.
Демократите заявиха, че думите на Тръмп трябва да се приемат буквално и се опитват да окажат натиск върху републиканците по този въпрос. Те планират да организират гласуване за военни правомощия, което да блокира атака срещу Гренландия, заедно с подобни гласувания за Венецуела и потенциални цели на САЩ.
През декември Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой нов специален пратеник за Гренландия, длъжност, която той ще заема едновременно с поста си на губернатор.
Висши европейски представители казаха, че са объркани и разгневени от настойчивостта на Тръмп да поеме контрола над Гренландия, след като лидерите на Дания и Гренландия многократно заявиха, че островът не е за продан. Те отбелязаха, че трябва да вземат на сериозно потенциалната заплаха от САЩ, дори и мнозина да смятат, че това е само празна заплаха.
Лидерите на седем европейски държави – Дания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство – издадоха съвместна декларация за Гренландия, в която призовават САЩ да спазват принципите на Хартата на Организацията на обединените нации, включително суверенитета и териториалната цялост.