Тръмп поднови претенциите си към Гренландия, но среща съпротива в Капитолия

Настояването на президента Доналд Тръмп през последните дни, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия, беше посрещнато с недоверие и съжаление в Капитолия. Някои републиканци предупредиха, че завземането на острова е твърде опасно, за да се обмисля дори.

Тръмп възобнови идеята по време на разговор с репортери на борда на Air Force One на 4 януари вечерта след операцията на САЩ за сваляне от власт на Николас Мадуро във Венецуела. Той изтъкна, че националната сигурност на САЩ изисква американски контрол над арктическата територия, която е част от Дания и има голяма военна база на САЩ.

„Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“, заяви Тръмп. Той се подигра с позицията на Дания по въпросите на сигурността, отбелязвайки, че страната наскоро е добавила „още една кучешка шейна“.

Тръмп за първи път повдигна идеята за анексиране на Гренландия по време на първия си мандат.

През уикенда Кейти Милър, съюзник на Тръмп, публикува снимка на Гренландия, покрита с американско знаме и надпис „скоро“. Попитан от Си Ен Ен дали САЩ могат да изключат възможността да завземат Гренландия със сила, съпругът ѝ, Стивън Милър, старши съветник в Белия дом, заяви на 5 януари, че Гренландия „трябва да бъде част от Съединените щати“ и постави под въпрос претенциите на Дания към територията.

„Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на Гренландия“, настоя той.

Някои републиканци, които до голяма степен подкрепиха мисията във Венецуела, заявиха, че разговорите за завладяването на Гренландия са неуместни.

„Заплахите за анексиране на Гренландия са ненужно опасни“, каза конгресменът Блейк Мур (републиканец от Юта) в съвместно изявление с конгресмена Стени Хойер (демократ от Мериленд). Съпредседателите на двупартийната група „Приятели на Дания в Конгреса“ заявиха, че Дания е съюзник от НАТО и един от най-близките партньори на Америка и че атака срещу Гренландия „би била трагична атака срещу НАТО“.

Те настояха, че Дания отдавна отговаря на исканията на САЩ за сигурност в Гренландия.

„Ако посланието е, че „имаме нужда от Гренландия“, истината е, че вече имаме достъп до всичко, от което бихме могли да се нуждаем от Гренландия“, казаха законодателите.

Конгресменът Дон Бейкън (републиканец от Небраска), който понякога критикува Тръмп и ще се пенсионира след този мандат, написа в социалните мрежи, че „очернянето на съюзниците не води до нищо и няма никакви положителни страни. Спрете с глупавото „искаме Гренландия““.

Други заявиха, че не са сигурни дали Тръмп говори сериозно, но гледат скептично на тази възможност.

„Не можете да анексирате Гренландия. Това би изисквало инвазия или капитулация от страна на Кралство Дания. Ето защо този сценарий никога няма да се случи“, заяви сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина).

Сенатор Ранд Пол (републиканец от Кентъки) каза, че не знае „колко от това е хвалба и колко е помпозност“, но „очевидно не бих подкрепил военното завземане на Гренландия“.

И редица републикански сенатори отхвърлиха вероятността от възможни действия на САЩ за завземане на острова.

Сенатор Джон Кенеди (републиканец, Луизиана), в отговор на въпросите на репортерите, заяви: „Мисля ли, че той ще нападне Гренландия? Не. Президентът обича да мисли на глас. Понякога го прави само за да ви дразни“.

„Не казвам, че ще завземем Гренландия. Казвам, че ще засилим военното си присъствие и трябва да създадем нови отношения между САЩ и Гренландия, за да гарантираме сигурността на инвестициите си“, обясни сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), близък съюзник на Тръмп.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн (републиканец от Южна Дакота) каза, че не вижда никаква възможност за атака. „Не виждам военни действия като опция там. За мен това не е нещо, което някой е обмислял сериозно“, посочи той.

Демократите заявиха, че думите на Тръмп трябва да се приемат буквално и се опитват да окажат натиск върху републиканците по този въпрос. Те планират да организират гласуване за военни правомощия, което да блокира атака срещу Гренландия, заедно с подобни гласувания за Венецуела и потенциални цели на САЩ.

„Трябва да вземете на сериозно всяка заплаха, която той отправя“, подчерта сенатор Тим Кейн (демократ от Вирджиния).

През декември Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой нов специален пратеник за Гренландия, длъжност, която той ще заема едновременно с поста си на губернатор.

Висши европейски представители казаха, че са объркани и разгневени от настойчивостта на Тръмп да поеме контрола над Гренландия, след като лидерите на Дания и Гренландия многократно заявиха, че островът не е за продан. Те отбелязаха, че трябва да вземат на сериозно потенциалната заплаха от САЩ, дори и мнозина да смятат, че това е само празна заплаха.

Лидерите на седем европейски държави – Дания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство – издадоха съвместна декларация за Гренландия, в която призовават САЩ да спазват принципите на Хартата на Организацията на обединените нации, включително суверенитета и териториалната цялост.