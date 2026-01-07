НА ЖИВО
          Тръмп предлага субсидии за американски компании за възстановяване на енергийната инфраструктура на Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация може да предостави субсидии на петролните компании, които се включат във възстановяването на енергийната инфраструктура на Венецуела. В интервю за NBC News, той посочи, че този проект може да бъде реализиран за по-малко от 18 месеца, като добави, че ако процесът трябва да бъде ускорен, ще бъдат необходими значителни финансови ресурси.

          Тръмп уточни, че Съединените щати ще компенсират петролните компании чрез приходи, след като те похарчат необходимите средства. Венецуела притежава най-големите доказани запаси от суров петрол в света, но в последните години добивът е значително намалял поради американските санкции, икономическата изолация, амортизирането на инфраструктурата и социалистическите реформи.

          След неотдавнашните военни действия и залавянето на президента Николас Мадуро, Тръмп предложи, че американски компании ще се заемат с възстановяването на петролната индустрия във Венецуела. Държавният секретар Марко Рубио по-късно уточни, че целта е постигане на политически промени чрез петролна блокада. Тръмп потвърди, че действията ще бъдат координирани от вицепрезидента, министъра на отбраната и заместник-началника на кабинета, като крайната отговорност за решенията остава неговата.

