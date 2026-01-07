НА ЖИВО
      сряда, 07.01.26
          Начало

          Тръмп проучва как да поеме контрол над Гренландия, армията е „винаги опция“

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп проучва как да поеме контрол над Гренландия, като използването на американската армия е „винаги опция“. Това заяви Белият дом, засилвайки допълнително напрежението с Дания, съюзник от НАТО.

          Вашингтон отправи строго предупреждение, въпреки че Гренландия и Дания призоваха за спешна среща със Съединените щати, за да изяснят „недоразуменията“, съобщава АФП.

          Военната интервенция на САЩ във Венецуела поднови плановете на Тръмп за автономната датска територия в Арктика, която разполага с неизползвани залежи от редкоземни елементи и може да играе важна роля, тъй като топенето на полярния лед отваря нови морски пътища.

          Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че „придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на САЩ“ с цел възпиране на противници като Русия и Китай.

          „Президентът и неговият екип обсъждат редица варианти за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е опция, с която разполага върховният главнокомандващ“, добави тя.

          Подновените претенции на Тръмп към самоуправляващата се Гренландия предизвикаха опасения в Европа, че трансатлантическият съюз със САЩ може да се разпадне.

          По-рано Гренландия и Дания заявиха, че са поискали да се срещнат спешно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да обсъдят въпроса.

          „Досега това не беше възможно, въпреки че правителствата на Гренландия и Дания поискаха среща на министерско равнище през 2025 г.“, написа външният министър на Гренландия Вивиан Мотцфелд в социалните мрежи.

          Датският външен министър Ларс Локе Расмусен каза, че срещата с Рубио трябва да изясни „определени недоразумения“.

          Премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен отново настоя, че островът не е за продан и само гренландците трябва да решават бъдещето му.

          Коментарите му дойдоха, след като Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Испания се присъединиха към Дания, заявявайки, че ще защитават „универсалните принципи“ на „суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите“.

          „За тази подкрепа искам да изразя най-дълбоката си благодарност“, написа Нилсен в социалните мрежи.

          Вашингтон вече има военна база в Гренландия, където живеят около 57 000 души.

          На 4 януари Тръмп намекна, че решението за Гренландия може да бъде взето „след около два месеца“, след като се стабилизира ситуацията във Венецуела, където на 3 януари американските сили задържаха президента Николас Мадуро.

          Последвайте Евроком в Google News

