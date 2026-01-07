Тръмп заплаши с таван на заплатите и забрана на дивиденти в отбранителния сектор

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп отправи заплаха да наложи таван на възнагражденията на висшите ръководители в големите американски отбранителни компании. Републиканецът също така заплаши да забрани изплащането на дивиденти на акционерите и обратно изкупуване на акции, като обвини сектора, че поставя печалбите над бързината на производството, предаде АФП.

„В момента отбранителните компании изплащат огромни дивиденти на своите акционери и извършват мащабни обратни изкупувания на акции, за сметка и във вреда на инвестициите в производствени мощности и оборудване", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Президентът на САЩ заяви, че ръководителите на отбранителни компании ще бъдат лишени от възможността да получават повече от 5 милиона долара годишно, докато не изградят нови производствени съоръжения и не ускорят доставките на военно оборудване.

По думите му, „колкото и висока да звучи тази сума“, 5 милиона долара представляват „нищожна част от това, което те печелят в момента“.

Изявлението изненада пазарите и доведе до спад на акциите на американските компании от отбранителния сектор – Lockheed Martin и General Dynamics загубиха около 1,4%, а акциите на Northrop Grumman поевтиняха с над 2%.

„Тази ситуация повече няма да бъде допускана или толерирана!“, заяви Тръмп.

Той отправи критики и към сроковете за поддръжка и ремонт на вече продадено оборудване, като настоя обслужването да бъде „безупречно и навременно“.

„Няма да разреша изплащането на дивиденти или обратно изкупуване на акции от отбранителни компании, докато тези проблеми не бъдат отстранени“, написа той, подчертавайки, че дружествата трябва да финансират инвестициите си със собствени средства, а не чрез държавни договори или банкови заеми.

В изявлението не се уточнява правната основа, на която Тръмп би наложил подобни ограничения, но от Белия дом дадоха сигнали, че се подготвя президентски указ с цел въвеждане на такива реформи.

През ноември министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет предупреди отбранителните компании, че Пентагонът подготвя реформа на обществените поръчки, насочена към „трансформиране“ на държавното управление в сектора.