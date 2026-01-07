„Трети март“ подаде заявка за регистрация като партия и отново обяви Радев за свой неформален лидер

Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд на 07.01.2026 г. От пресцентъра на организацията заявяват, че това е правилната стъпка за продължаване на борбата за просперитета на България.

- Реклама -

Едновременно с регистрацията на партията, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България, г-н Румен Радев, в което изразяват подкрепата си към него и го припознават като неформален лидер на движението.

„Недоволството от държавата е достигнало такава степен, че все повече граждани отказват да остават безразлични“, заявяват от „Трети март“

От писмото става ясно, че анализът на движението показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация.

„Недоволството от държавата с главно „Д“ е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта“, пишат те.

„Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот“, продължават от „Трети март“.

Те изтъкват, че тези граждани не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат „реална и дълбока промяна в управлението на държавата“.

Политическа партия „Трети март“ подкрепя президента Румен Радев

„Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят“, пишат още от партията.

Надежда за промяна и смислено управление

„За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната“, завършват от „Трети март“, изразявайки вярата си, че заедно могат да си върнат нормалността в държавата.

Още преди месец „Трети март“ обяви, че смята Радев за свой неформален лидер. В отговор президентът нарече хората, които събират суми в негова подкрепа „измамници“. От движението одобриха позицията му, като припомниха, че според Конституцията той не може да участва в ръководството на политически партии. Вчера Радев разкритикува опонентите си с думите, че партията му „явно вече съществува“.