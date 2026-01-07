„Трети март“ подаде заявка за регистрация като партия и отново обяви Радев за свой неформален лидер

Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд на 07.01.2026 г. От пресцентъра на организацията заявяват, че това е правилната стъпка за продължаване на борбата за просперитета на България.
Едновременно с регистрацията на партията, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България, г-н Румен Радев, в което изразяват подкрепата си към него и го припознават като неформален лидер на движението.
От писмото става ясно, че анализът на движението показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация.
Те изтъкват, че тези граждани не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат „реална и дълбока промяна в управлението на държавата“.
Политическа партия „Трети март“ подкрепя президента Румен Радев
Надежда за промяна и смислено управление
Още преди месец „Трети март“ обяви, че смята Радев за свой неформален лидер. В отговор президентът нарече хората, които събират суми в негова подкрепа „измамници“. От движението одобриха позицията му, като припомниха, че според Конституцията той не може да участва в ръководството на политически партии. Вчера Радев разкритикува опонентите си с думите, че партията му „явно вече съществува“.
