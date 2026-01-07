НА ЖИВО
          „Трети март" подаде заявка за регистрация като партия и отново обяви Радев за свой неформален лидер

          Снимка: Facebook
          Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд на 07.01.2026 г. От пресцентъра на организацията заявяват, че това е правилната стъпка за продължаване на борбата за просперитета на България.

          Едновременно с регистрацията на партията, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България, г-н Румен Радев, в което изразяват подкрепата си към него и го припознават като неформален лидер на движението.

          „Недоволството от държавата е достигнало такава степен, че все повече граждани отказват да остават безразлични“, заявяват от „Трети март“

          От писмото става ясно, че анализът на движението показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация.

          „Недоволството от държавата с главно „Д“ е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта“, пишат те.

          Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“ Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“

          „Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот“, продължават от „Трети март“.

          Те изтъкват, че тези граждани не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат „реална и дълбока промяна в управлението на държавата“.

          Политическа партия „Трети март“ подкрепя президента Румен Радев

          „Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят“, пишат още от партията.

          Надежда за промяна и смислено управление

          „За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната“, завършват от „Трети март“, изразявайки вярата си, че заедно могат да си върнат нормалността в държавата.

          Още преди месец „Трети март“ обяви, че смята Радев за свой неформален лидер. В отговор президентът нарече хората, които събират суми в негова подкрепа „измамници“. От движението одобриха позицията му, като припомниха, че според Конституцията той не може да участва в ръководството на политически партии. Вчера Радев разкритикува опонентите си с думите, че партията му „явно вече съществува“.

          Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС

          - Реклама -

