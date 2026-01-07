НА ЖИВО
          Турция използва дипломатическите си мисии за репресии по целия свят

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Нов доклад на Стокхолмския център за свобода разкрива как Турция е превърнала своите дипломатически мисии в инструменти на репресивната си политика. След неуспешния опит за преврат през 2016 г., турските посолства и консулства започват да действат като разширение на държавния апарат за сигурност, преследвайки опоненти на режима по целия свят. Според доклада, дипломатическите представителства на Турция са въвлечени в наблюдение, тормоз и манипулация на медии, като са атакували най-вече членове на религиозното движение „Гюлен“.

          Докладът посочва, че турската държава е извършвала репресии в над 115 държави, използвайки мрежи като Дирекцията по вероизповеданията „Дианет“ и проправителствени организации. Злоупотребата с дипломатическия статус за репресивни цели нарушава международните норми и подкопава основите на международната дипломация. За да се справят с този проблем, експертите предлагат по-строги проверки на дипломатическите визи и целенасочени санкции срещу отговорните лица.

