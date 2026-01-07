Украинска и американска делегации обсъдиха рамката за прекратяване на войната в Париж

Украинската и американската делегации са обсъдили в Париж в детайли ключовите елементи на основната рамка за прекратяване на войната. Това съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров във Фейсбук, цитиран от Украинформ.

- Реклама -

Отделно вниманието е било насочено към възможните формати за бъдещи контакти на най-високо равнище с участието на Украйна, европейските партньори и Съединените щати.

Американската страна е била представена от специалния пратеник на президента Стив Уиткоф, посланик Чарлз Къшнър, Джаред Къшнър и служителя на Белия дом Джош Груенбаум. Това е третата среща с американската делегация, проведена в рамките на два дни в Париж.

Украйна е била представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Генералния щаб на въоръжените сили генерал-лейтенант Андрий Гнатив, ръководителя на президентската канцелария Кирило Буданов, първия му заместник Серхий Кислица, председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия и съветника на президентската канцелария Олександър Бевз. След срещата украинската страна подготвя подробен доклад за президента Володимир Зеленски.

Ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че украинската делегация в Париж продължава мирните преговори и вече има конкретни резултати.