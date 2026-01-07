Унгария усилва охраната на външните граници с помощта на полицейски контингент

Унгарски полицейски служители успешно поддържат обществения ред по улиците и охраняват външните граници на страната, като същевременно оказват съдействие и на други държави при защитата на техните външни граници.

В Будапеща се проведе церемония по изпращането на унгарския полицейски контингент, който заминава за Сърбия и за българо-турската граница.

Позицията на Унгария по въпроса за незаконната миграция остава последователна от самото начало, като защитата на външните граници е определяна като най-важната задача, заяви Бенце Ретвари, парламентарният държавен секретар на Министерството на вътрешните работи, цитиран от „Hungary Today“.