НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Унгария усилва охраната на външните граници с помощта на полицейски контингент

          0
          6
          Снимка: MTI / Rosta Tibor
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Унгарски полицейски служители успешно поддържат обществения ред по улиците и охраняват външните граници на страната, като същевременно оказват съдействие и на други държави при защитата на техните външни граници.

          - Реклама -

          В Будапеща се проведе церемония по изпращането на унгарския полицейски контингент, който заминава за Сърбия и за българо-турската граница.

          Позицията на Унгария по въпроса за незаконната миграция остава последователна от самото начало, като защитата на външните граници е определяна като най-важната задача, заяви Бенце Ретвари, парламентарният държавен секретар на Министерството на вътрешните работи, цитиран от „Hungary Today“.

          „Обединяването на усилията с други държави прави тази защита по-ефективна,“ допълни той, като отбеляза, че по южната граница на Унгария вече са присъствали австрийски, словашки, чешки и полски служители, а турски представители участват в проверките на товарни автомобили. Унгария участва и в охраната на външната граница на България с Турция заедно с Австрия и Румъния, както и в Сърбия съвместно с Австрия.

          Унгарски полицейски служители успешно поддържат обществения ред по улиците и охраняват външните граници на страната, като същевременно оказват съдействие и на други държави при защитата на техните външни граници.

          - Реклама -

          В Будапеща се проведе церемония по изпращането на унгарския полицейски контингент, който заминава за Сърбия и за българо-турската граница.

          Позицията на Унгария по въпроса за незаконната миграция остава последователна от самото начало, като защитата на външните граници е определяна като най-важната задача, заяви Бенце Ретвари, парламентарният държавен секретар на Министерството на вътрешните работи, цитиран от „Hungary Today“.

          „Обединяването на усилията с други държави прави тази защита по-ефективна,“ допълни той, като отбеляза, че по южната граница на Унгария вече са присъствали австрийски, словашки, чешки и полски служители, а турски представители участват в проверките на товарни автомобили. Унгария участва и в охраната на външната граница на България с Турция заедно с Австрия и Румъния, както и в Сърбия съвместно с Австрия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украинска и американска делегации обсъдиха рамката за прекратяване на войната в Париж

          Красимир Попов -
          Украинската и американската делегации са обсъдили в Париж в детайли ключовите елементи на основната рамка за прекратяване на войната. Това съобщи секретарят на Съвета...
          Политика

          Армения и България обсъдиха приоритетите за COP17 на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие

          Красимир Попов -
          Министърът на околната среда на Армения Амбарцум Матевосян и българският посланик в Ереван Никола Николов обсъдиха подготовката и приоритетите в дневния ред за 17-ата...
          България

          Виктор Стоянов ексклузивно пред Евроком: Брюксел вдигна ръце от Мицкоски, кабинетът му върви към трагичен финал

          Катя Илиева -
          Европейската комисия окончателно е "вдигнала ръце" от управлението на Християн Мицкоски в Северна Македония, а опитите на премиера в Скопие да прехвърли вината за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions