Васил Терзиев: Стратегията за детските градини и яслите в София до 2027 г. ще реши проблемите с недостига на места

Кметът на Столична общинаВасил Терзиев изрази оптимизъм по повод стратегията за справяне с недостига на места в яслите и детските градини в София до 2027 г.. Той подчерта, че със съществуващите усилия и капацитет ще успеят да изпълнят обещанията си, като е изключително ентусиазиран от напредъка.
Кметът представи стратегията си за справяне с недостига на места в яслите и детските градини, като се фокусира на решаването на въпроса не само по отношение на броя на местата, но и на качеството на грижата за децата. Терзиев подчерта, че този въпрос е сред най-важните за него, като акцентира на необходимостта от осигуряване на грижата за всички деца, особено за най-малките, между 1 и 7 години. Според него важни са не само новите места, но и качеството на грижата и възможността децата да израснат здрави и щастливи.
По думите му едно от най-големите предизвикателства са именно местата в яслите и детските градини. За последните 2 години има напредък в този аспект и са започнати много проекти за отваряне на нови места. Пътната карта за тези проекти ще бъде представена по време на визитата.
Кметът също така отбеляза, че при старта на този процес е имало много неефективности в системата, които са били адресирани чрез преподреждане на цялата структура, така че да се минимизират рисковете и забавянията при строителството и осигуряването на нужните ресурси.
Стратегията включва решения в три основни направления: строителство на нови и разширение на съществуващи детски градини и ясли, промяна на нормативната база, включително медицинския персонал и компенсации, както и повишаване на качеството на грижата и храната в детските заведения. Тези мерки трябва да намалят натиска в системата и да осигурят необходимата грижа за всички деца.
На събитието присъстваха и важни фигури от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), включително Николай Денков, Трайчо Трайков, както и общинските съветници от групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС)Веселин Калановски и Марта Георгиева.
Кметът на Столична общинаВасил Терзиев изрази оптимизъм по повод стратегията за справяне с недостига на места в яслите и детските градини в София до 2027 г.. Той подчерта, че със съществуващите усилия и капацитет ще успеят да изпълнят обещанията си, като е изключително ентусиазиран от напредъка.
Кметът представи стратегията си за справяне с недостига на места в яслите и детските градини, като се фокусира на решаването на въпроса не само по отношение на броя на местата, но и на качеството на грижата за децата. Терзиев подчерта, че този въпрос е сред най-важните за него, като акцентира на необходимостта от осигуряване на грижата за всички деца, особено за най-малките, между 1 и 7 години. Според него важни са не само новите места, но и качеството на грижата и възможността децата да израснат здрави и щастливи.
По думите му едно от най-големите предизвикателства са именно местата в яслите и детските градини. За последните 2 години има напредък в този аспект и са започнати много проекти за отваряне на нови места. Пътната карта за тези проекти ще бъде представена по време на визитата.
Кметът също така отбеляза, че при старта на този процес е имало много неефективности в системата, които са били адресирани чрез преподреждане на цялата структура, така че да се минимизират рисковете и забавянията при строителството и осигуряването на нужните ресурси.
Стратегията включва решения в три основни направления: строителство на нови и разширение на съществуващи детски градини и ясли, промяна на нормативната база, включително медицинския персонал и компенсации, както и повишаване на качеството на грижата и храната в детските заведения. Тези мерки трябва да намалят натиска в системата и да осигурят необходимата грижа за всички деца.
На събитието присъстваха и важни фигури от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), включително Николай Денков, Трайчо Трайков, както и общинските съветници от групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС)Веселин Калановски и Марта Георгиева.