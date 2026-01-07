Васил Терзиев: Стратегията за детските градини и яслите в София до 2027 г. ще реши проблемите с недостига на места

Кметът на Столична община Васил Терзиев изрази оптимизъм по повод стратегията за справяне с недостига на места в яслите и детските градини в София до 2027 г.. Той подчерта, че със съществуващите усилия и капацитет ще успеят да изпълнят обещанията си, като е изключително ентусиазиран от напредъка.

по време на откритие на новопостроената детска градина и училище в района на ул. „Синанишко езеро" и ул. „Казбек".

Кметът представи стратегията си за справяне с недостига на места в яслите и детските градини, като се фокусира на решаването на въпроса не само по отношение на броя на местата, но и на качеството на грижата за децата. Терзиев подчерта, че този въпрос е сред най-важните за него, като акцентира на необходимостта от осигуряване на грижата за всички деца, особено за най-малките, между 1 и 7 години. Според него важни са не само новите места, но и качеството на грижата и възможността децата да израснат здрави и щастливи.

„Как смятаме да се приближим към изпълнението на едно обещание, което дадохме по време на кампанията… да се погрижим да има грижа за всяко едно дете, за да може родителите да са по-спокойни дали ще има необходимата грижа за техните деца“, каза Терзиев.

По думите му едно от най-големите предизвикателства са именно местата в яслите и детските градини. За последните 2 години има напредък в този аспект и са започнати много проекти за отваряне на нови места. Пътната карта за тези проекти ще бъде представена по време на визитата.

„За щастие, през последните 2 години има доста голям напредък в това да се придвижат различни проекти, да се отворят нови места в детските градини“, добави той.

Кметът също така отбеляза, че при старта на този процес е имало много неефективности в системата, които са били адресирани чрез преподреждане на цялата структура, така че да се минимизират рисковете и забавянията при строителството и осигуряването на нужните ресурси.

„Каквито и различия да имаме, грижата за децата би трябвало да бъде една от тези, по които нямаме абсолютно никакви разминавания и винаги работим в перфектен синхрон“, каза още Терзиев.

Стратегията включва решения в три основни направления: строителство на нови и разширение на съществуващи детски градини и ясли, промяна на нормативната база, включително медицинския персонал и компенсации, както и повишаване на качеството на грижата и храната в детските заведения. Тези мерки трябва да намалят натиска в системата и да осигурят необходимата грижа за всички деца.

„Нашата цел е не само да решим количествения проблем, но и да подобрим качеството на грижата за децата“, допълни Терзиев.

На събитието присъстваха и важни фигури от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), включително Николай Денков, Трайчо Трайков, както и общинските съветници от групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) Веселин Калановски и Марта Георгиева.