Венецуела оказала сътрудничество на САЩ по въпроса с петролния танкер

Ръководството на Венецуела е оказало сътрудничество на Съединените щати във връзка с петролния танкер, задържан в Карибския басейн, заяви държавният секретар Марко Рубио. Коментарът идва въпреки острата съпротива, която отстраненият от власт Николас Мадуро оказа срещу наложената от Вашингтон блокада.

„Венецуелските власти са наясно, че единственият начин страната да изнася петрол, да генерира приходи и да избегне икономически срив е чрез сътрудничество със Съединените щати," подчерта Рубио пред репортери.

Държавният секретар каза още, че Вашингтон разполага с ясен план за действия след свалянето на венецуелския лидер, отговаряйки на критики от страна на Сената. Подробностите по планирането са били изложени в детайли пред тях, като е подчертано, че процесът не се основава на импровизация, допълни той след среща с членове на Конгреса на Капитолийския хълм.