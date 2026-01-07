Венецуела започва преговори за продажба на суров петрол на САЩ – ОБНОВЕНА

Държавната петролна компания на Венецуела съобщи, че води преговори за продажба на суров петрол на Съединените щати, след като Вашингтон поиска достъп до запасите на страната след свалянето на нейния президент Николас Мадуро, предаде АФП.

„В ход са преговори със Съединените щати за продажбата на определени количества петрол в рамките на съществуващите търговски отношения между двете държави“, заяви компанията PDVSA.

„Този процес се осъществява по модел, сходен с тези, които се прилагат в отношенията с международни компании“, добавиха от държавната петролна компания. - Реклама -

В същото време министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон ще контролира продажбите на венецуелски петрол „за неопределено време“, след като американски сили задържаха Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, където трябва да бъде изправен пред съд по обвинения в наркотрафик и други престъпления.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че временните ръководители на Венецуела са се съгласили маркетингът на между 30 и 50 милиона барела суров петрол да бъде управляван от Съединените щати.

Райт посочи още, че санкциите срещу петролния сектор на Венецуела ще бъдат отменени, за да се улесни износът на нейния петрол.

Според анализатори, доставките на петрол за САЩ биха намалили риска Каракас да бъде принуден да съкрати производството поради ограничения си капацитет за съхранение, което би облекчило и притесненията около глобалното предлагане.

Венецуела твърди, че разполага с около една пета от световните петролни резерви, но експерти подчертават, че бързото увеличаване на добива ще срещне сериозни препятствия, сред които остаряла инфраструктура, ниски цени и политическа несигурност.