НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Венецуела започва преговори за продажба на суров петрол на САЩ – ОБНОВЕНА

          0
          25
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Държавната петролна компания на Венецуела съобщи, че води преговори за продажба на суров петрол на Съединените щати, след като Вашингтон поиска достъп до запасите на страната след свалянето на нейния президент Николас Мадуро, предаде АФП.

          „В ход са преговори със Съединените щати за продажбата на определени количества петрол в рамките на съществуващите търговски отношения между двете държави“, заяви компанията PDVSA.

          „Този процес се осъществява по модел, сходен с тези, които се прилагат в отношенията с международни компании“, добавиха от държавната петролна компания.

          - Реклама -

          В същото време министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон ще контролира продажбите на венецуелски петрол „за неопределено време“, след като американски сили задържаха Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, където трябва да бъде изправен пред съд по обвинения в наркотрафик и други престъпления.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че временните ръководители на Венецуела са се съгласили маркетингът на между 30 и 50 милиона барела суров петрол да бъде управляван от Съединените щати.

          Райт посочи още, че санкциите срещу петролния сектор на Венецуела ще бъдат отменени, за да се улесни износът на нейния петрол.

          Според анализатори, доставките на петрол за САЩ биха намалили риска Каракас да бъде принуден да съкрати производството поради ограничения си капацитет за съхранение, което би облекчило и притесненията около глобалното предлагане.

          Венецуела твърди, че разполага с около една пета от световните петролни резерви, но експерти подчертават, че бързото увеличаване на добива ще срещне сериозни препятствия, сред които остаряла инфраструктура, ниски цени и политическа несигурност.

          Държавната петролна компания на Венецуела съобщи, че води преговори за продажба на суров петрол на Съединените щати, след като Вашингтон поиска достъп до запасите на страната след свалянето на нейния президент Николас Мадуро, предаде АФП.

          „В ход са преговори със Съединените щати за продажбата на определени количества петрол в рамките на съществуващите търговски отношения между двете държави“, заяви компанията PDVSA.

          „Този процес се осъществява по модел, сходен с тези, които се прилагат в отношенията с международни компании“, добавиха от държавната петролна компания.

          - Реклама -

          В същото време министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон ще контролира продажбите на венецуелски петрол „за неопределено време“, след като американски сили задържаха Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, където трябва да бъде изправен пред съд по обвинения в наркотрафик и други престъпления.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че временните ръководители на Венецуела са се съгласили маркетингът на между 30 и 50 милиона барела суров петрол да бъде управляван от Съединените щати.

          Райт посочи още, че санкциите срещу петролния сектор на Венецуела ще бъдат отменени, за да се улесни износът на нейния петрол.

          Според анализатори, доставките на петрол за САЩ биха намалили риска Каракас да бъде принуден да съкрати производството поради ограничения си капацитет за съхранение, което би облекчило и притесненията около глобалното предлагане.

          Венецуела твърди, че разполага с около една пета от световните петролни резерви, но експерти подчертават, че бързото увеличаване на добива ще срещне сериозни препятствия, сред които остаряла инфраструктура, ниски цени и политическа несигурност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България – сред най-сигурните туристически дестинации в Европа според САЩ

          Красимир Попов -
          Според оценка на Държавния департамент на САЩ, България се нарежда сред най-сигурните туристически дестинации в Европа, с оценка Ниво 1. Това поставя страната редом...
          Политика

          Гренландия ще участва в срещата със САЩ по въпросите за сигурността в Арктика

          Красимир Попов -
          Правителството на Гренландия ще се включи в среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и датски официални представители следващата седмица. Това се случва...
          Политика

          Тръмп и Гренландия: Стратегическата важност и рисковете от американски натиск

          Красимир Попов -
          Американците се опитват да разгадаят целите на президента Доналд Тръмп във Венецуела, но тази седмица си струва да се обърне внимание и на Гренландия....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions