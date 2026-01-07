НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Весела Лечева: Засега имаме 19 квоти за Зимните олимпийски игри

          „Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“ - подчерта президентът на БОК

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          България разполага до момента с 19 квоти за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Броят на българските състезатели обаче може да се увеличи, тъй като предстоят още квалификационни състезания. Очакванията са за още една или две квоти в сноуборда.

          - Реклама -

          Това заяви в интервю за БНР Весела Лечева, която ще води българската делегация на XXV-ите Зимни игри.

          „Към момента българската делегация включва 19 състезатели. Възможно е да имаме още един или двама, тъй като има предстоящи квалификации. По спортове квотите към този момент са разпределени ясно – България ще участва с пълни отбори в биатлона – четири мъже и четири жени. В сноуборда сигурните квоти за момента са три – на Тервел и Малена Замфирови, и Радослав Янков. Във фигурното пързаляне страната ни ще бъде представена от Александра Фейгин. В алпийските ски имаме две квоти при мъжете – за Алберт Попов и Калин Златков, както и Анина Цурбриген при жените. В ски-бягането имаме трима представители – Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова, а в ски-скока – Владимир Зографски”, уточни Лечева.

          Подготовката за Зимните олимпийските игри протича при усложнени условия заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

          „Работим в много трудна обстановка. Комуникацията е изключително затруднена. В момента (б.р. – провеждането на интервюто) сме в моя личен офис, а не в офиса на Олимпийския комитет, което създава сериозни проблеми“, обясни олимпийската вицешампионка по спортна стрелба.

          Въпреки това, с ограничен екип и благодарение на постоянната връзка с Организационния комитет на Милано-Кортина, подготовката е на финалната права.

          Зимните олимпийски игри през 2026 г. ще бъдат различни и като формат – състезанията ще се провеждат в различни планински клъстери, на големи разстояния. Церемониите по откриването също ще се проведат на различните локации. 

          „Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“, подчерта Лечева.

          Тя увери, че всички акредитации за българските участници вече са подготвени, разписани и изпратени. Предстои единствено утвърждаването на олимпийската делегация.

          „По традиция това се правеше на Общо събрание, но този път няма да можем да я спазим. Делегацията ще бъде утвърдена от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Датите ще бъдат съобщени допълнително“, уточни петкратната световна шампионка.

          По отношение на екипировката Весела Лечева призна, че контролът върху процеса от нейна страна е бил силно ограничен.

          „Получих информация по електронната поща каква ще бъде екипировката, но все още не съм я виждала на живо. Надявам се в следващите дни да можем да оценим качеството и визията. За съжаление, нямахме достъп и възможност да контролираме целия процес“, каза тя и определи липсата на преходен период между старото и новото ръководство като „безотговорна“.

          България разполага до момента с 19 квоти за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Броят на българските състезатели обаче може да се увеличи, тъй като предстоят още квалификационни състезания. Очакванията са за още една или две квоти в сноуборда.

          - Реклама -

          Това заяви в интервю за БНР Весела Лечева, която ще води българската делегация на XXV-ите Зимни игри.

          „Към момента българската делегация включва 19 състезатели. Възможно е да имаме още един или двама, тъй като има предстоящи квалификации. По спортове квотите към този момент са разпределени ясно – България ще участва с пълни отбори в биатлона – четири мъже и четири жени. В сноуборда сигурните квоти за момента са три – на Тервел и Малена Замфирови, и Радослав Янков. Във фигурното пързаляне страната ни ще бъде представена от Александра Фейгин. В алпийските ски имаме две квоти при мъжете – за Алберт Попов и Калин Златков, както и Анина Цурбриген при жените. В ски-бягането имаме трима представители – Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова, а в ски-скока – Владимир Зографски”, уточни Лечева.

          Подготовката за Зимните олимпийските игри протича при усложнени условия заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

          „Работим в много трудна обстановка. Комуникацията е изключително затруднена. В момента (б.р. – провеждането на интервюто) сме в моя личен офис, а не в офиса на Олимпийския комитет, което създава сериозни проблеми“, обясни олимпийската вицешампионка по спортна стрелба.

          Въпреки това, с ограничен екип и благодарение на постоянната връзка с Организационния комитет на Милано-Кортина, подготовката е на финалната права.

          Зимните олимпийски игри през 2026 г. ще бъдат различни и като формат – състезанията ще се провеждат в различни планински клъстери, на големи разстояния. Церемониите по откриването също ще се проведат на различните локации. 

          „Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“, подчерта Лечева.

          Тя увери, че всички акредитации за българските участници вече са подготвени, разписани и изпратени. Предстои единствено утвърждаването на олимпийската делегация.

          „По традиция това се правеше на Общо събрание, но този път няма да можем да я спазим. Делегацията ще бъде утвърдена от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Датите ще бъдат съобщени допълнително“, уточни петкратната световна шампионка.

          По отношение на екипировката Весела Лечева призна, че контролът върху процеса от нейна страна е бил силно ограничен.

          „Получих информация по електронната поща каква ще бъде екипировката, но все още не съм я виждала на живо. Надявам се в следващите дни да можем да оценим качеството и визията. За съжаление, нямахме достъп и възможност да контролираме целия процес“, каза тя и определи липсата на преходен период между старото и новото ръководство като „безотговорна“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Хаос и 48-часови списъци пред БНБ: Граждани сигнализират за липса на ликвидност

          Екип Евроком -
          Напрежение, физически сблъсъци и драстичен недостиг на валута бележат работата на касовия център на Българската народна банка (БНБ). За сериозни затруднения при обмяната на...
          Футбол

          Левски започна с тренировките в Белек

          Николай Минчев -
          Отборът на „Левски“ проведе първа тренировка от зимния си подготвителен лагер в Белек, Турция. „Сините“ пристигнаха вечерта на 6 януари в хотел “KAYA PALAZZO”,...
          Футбол

          Сантос и Неймар продължават общата си работа

          Николай Минчев -
          Ръководството на Сантос обяви официално, че Неймар е парафирал с клуба ново споразумение до края на календарната 2026 г. Новината идва седмица, след като бразилският...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions