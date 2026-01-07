Виктор Стоянов ексклузивно пред Евроком: Брюксел вдигна ръце от Мицкоски, кабинетът му върви към трагичен финал

Европейската комисия окончателно е „вдигнала ръце“ от управлението на Християн Мицкоски в Северна Македония, а опитите на премиера в Скопие да прехвърли вината за застоя върху София, са обречени на неуспех. Това заяви Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония“, в специално интервю за Телевизия Евроком.

Според Стоянов, поведението на македонския премиер е довело до пълна изолация на Република Македония от страна на европейските партньори, докато вътрешното напрежение заради икономическата криза расте.

„Европа се отказа от Северна Македония“

В разговора Стоянов беше категоричен, че липсата на реформи и „непартньорското поведение“ на Скопие са изчерпали търпението на Брюксел. Той подчерта, че екипите на еврокомисаря по разширяването Марта Кос и на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен са наясно с тактиката на бавене от страна на правителството на Мицкоски.

„Целта на Мицковски е да прехвърли, ако може, топката в полето на София, а това не е възможно, тъй като в Европейската комисия и на висшите чиновници им е писнало, така ще се изразя, от поведението на Скопие. Това е непродуктивно поведение“, заяви Стоянов.

На въпрос дали е възможно европейските институции временно да се откажат от опитите да вкарат Северна Македония „в релсите“, Стоянов потвърди тежката диагноза за евроинтеграцията на съседката ни:

„Да, те са се отказали. Аз това казах. И го потвърждавам пред вашите читатели, че Европейската комисия се отказа от Северна Македония. В такъв смисъл, че вече не комуникират с тях с ентусиазъм или с желание да им помогнат.“

Той допълни, че докато страни като Албания и Черна гора напредват като „стриктни и изрядни“ кандидати, Северна Македония е оставена в „студен период“ без нови условия, но и без подкрепа, тъй като отказва да изпълни поетите ангажименти.

Скандали вместо реформи

Според председателя на фондация „Македония“, Християн Мицкоски се намира в безизходица и се опитва да генерира изкуствени скандали, за да прикрие управленската си немощ. Стоянов даде пример със скорошно твърдение на македонския премиер относно план за правата на нациите.

„Той излъга преди два дни, че България е била отхвърлила така наречения проект- план за правата на нациите в Северна Македония, защото бил на македонски. Проектът е на английски и е написан на английски от правителството на Мицковски. Той лъже, че е написан на македонски“, разкри Стоянов пред Евроком.

Икономически крах и „мини диктаторът“

Анализът на Виктор Стоянов сочи, че агресивната реторика спрямо България е класически похват за отвличане на вниманието от тежките социални проблеми. По думите му, над 30% от населението на страната живее в условия на бедност, а Мицкоски е загубил доверието на около 35% от своите избиратели (над 150 000 гласа) през последните месеци.

„Кара по стария диктаторски начин той, като един мини диктатор, се опитва да създаде външен враг в лицето на България, да залъже хората, за да забравят поне за малко своите тегоби и вътрешни проблеми“, коментира Стоянов.

Прогнозата: Падане от власт с „гръм и трясък“

В края на ексклузивното интервю Виктор Стоянов направи мрачна прогноза за бъдещето на кабинета в Скопие и страната като цяло. Той предвижда засилване на емиграцията сред младите и неизбежен крах на правителството.

„Трагично бъдеще за Северна Македония. Трагично и за самия Мицковски и партията му, тъй като те ще паднат от власт с гръм и трясък. Тези хора, които ще останат в Северна Македония, ще са крайно недоволни от управлението му, не заради въпроси, свързани с идентичността, а заради въпроси, свързани с техния социален и икономически начин на живот“, заключи Стоянов.