Висш израелски съдия загина при трагичен пътен инцидент

Бени Саги, председателят на окръжния съд в Беер Шева, работещ по делото за корупция срещу премиера Бенямин Нетаняху, е загинал в резултат на пътен инцидент, след като превозно средство, движещо се извън пътя, се включило в главна магистрала и се е сблъскало с мотоциклета му.
Саги почина на място след сблъсъка на път 6 в южен Израел. Спешните екипи описаха инцидента като „шокиращ“, като медиците заявиха, че съдията е получил фатални наранявания и не е показвал признаци на живот, когато са пристигнали на мястото.
Според първоначалните данни на полицията, превозно средство, което се е движило извън пътя, внезапно е излязло на магистралата и се е сблъскало с мотоциклета на Саги. Необичайните обстоятелства около навлизането на колата на пътното платно доведоха до пълно разследване на инцидента.
Катастрофата е станала близо до кибуц Кфар Менахем, източно от Ашдод, което е довело до временно затваряне на пътищата, докато служителите на реда оглеждат мястото на произшествието. Разследващи пътнотранспортни произшествия от полицейското управление в Кирят Малахи работят за установяване на причините за катастрофата, включително небрежност, механична повреда или други фактори.
Съдия Саги беше назначен за изпълняващ длъжността председател на Окръжния съд в Беер Шева през юни 2024 г., преди да поеме поста за постоянно през април миналата година. Той беше смятан за видна фигура в съдебната система на Израел и е бил широко уважаван заради своя правен опит и лидерски качества.
Новината за внезапната му смърт шокира израелския правен и политически елит.
Президентът Исак Херцог заяви, че е „шокиран и огорчен“ от загубата, като похвали Саги като брилянтен юрист, известен със своята почтеност и професионализъм.
Председателят на Върховния съд Исак Амит заяви, че съдебната власт е „съкрушена“ от трагедията, описвайки Саги като човек с огромно сърце, който е бил дълбоко уважаван от колегите си.
Министърът на правосъдието Ярив Левин също отдаде почит, наричайки го всеобщо възхищаван и изключителен съдия.
В изявление съдебната власт заяви, че е дълбоко натъжена от обстоятелствата около смъртта на Саги, описвайки го като талантлив лидер, харесван както от адвокати, съдебни служители, така и от страните по делото.
Полицията съобщи, че разследването на катастрофата продължава.