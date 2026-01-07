НА ЖИВО
          Висш израелски съдия загина при трагичен пътен инцидент

          Съдия Бени Саги, покойният председател на Окръжния съд Беершева, който загина при пътнотранспортно произшествие на 4 януари 2026 г. Снимка: Judicial Authority
          Бени Саги, председателят на окръжния съд в Беер Шева, работещ по делото за корупция срещу премиера Бенямин Нетаняху, е загинал в резултат на пътен инцидент, след като превозно средство, движещо се извън пътя, се включило в главна магистрала и се е сблъскало с мотоциклета му.

          Саги почина на място след сблъсъка на път 6 в южен Израел. Спешните екипи описаха инцидента като „шокиращ“, като медиците заявиха, че съдията е получил фатални наранявания и не е показвал признаци на живот, когато са пристигнали на мястото.

          Според първоначалните данни на полицията, превозно средство, което се е движило извън пътя, внезапно е излязло на магистралата и се е сблъскало с мотоциклета на Саги. Необичайните обстоятелства около навлизането на колата на пътното платно доведоха до пълно разследване на инцидента.

          Катастрофата е станала близо до кибуц Кфар Менахем, източно от Ашдод, което е довело до временно затваряне на пътищата, докато служителите на реда оглеждат мястото на произшествието. Разследващи пътнотранспортни произшествия от полицейското управление в Кирят Малахи работят за установяване на причините за катастрофата, включително небрежност, механична повреда или други фактори.

          Снимка Magen David Adom

          Съдия Саги беше назначен за изпълняващ длъжността председател на Окръжния съд в Беер Шева през юни 2024 г., преди да поеме поста за постоянно през април миналата година. Той беше смятан за видна фигура в съдебната система на Израел и е бил широко уважаван заради своя правен опит и лидерски качества.

          Новината за внезапната му смърт шокира израелския правен и политически елит.

          Президентът Исак Херцог заяви, че е „шокиран и огорчен“ от загубата, като похвали Саги като брилянтен юрист, известен със своята почтеност и професионализъм.

          Председателят на Върховния съд Исак Амит заяви, че съдебната власт е „съкрушена“ от трагедията, описвайки Саги като човек с огромно сърце, който е бил дълбоко уважаван от колегите си.

          Министърът на правосъдието Ярив Левин също отдаде почит, наричайки го всеобщо възхищаван и изключителен съдия.

          В изявление съдебната власт заяви, че е дълбоко натъжена от обстоятелствата около смъртта на Саги, описвайки го като талантлив лидер, харесван както от адвокати, съдебни служители, така и от страните по делото.

          Полицията съобщи, че разследването на катастрофата продължава.

          Последвайте Евроком в Google News

