Временният лидер на Венецуела обяви седмица на траур след американската атака, свалила Мадуро

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви седмица на траур за хората, загинали при американската атака, която свали Николас Мадуро от поста президент.
Куба и Венецуела съобщиха, че 55 техни военнослужещи са загинали, а главният прокурор на Венецуела говори за „десетки“ загинали цивилни и военни, без да даде подробности.
