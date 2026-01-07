Временният лидер на Венецуела обяви седмица на траур след американската атака, свалила Мадуро

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви седмица на траур за хората, загинали при американската атака, която свали Николас Мадуро от поста президент.

„Реших да обявя седем дни траур в чест и слава на младите хора, жените и мъжете, които загубиха живота си, защитавайки Венецуела и президента Николас Мадуро", заяви Родригес по държавната телевизия.

Куба и Венецуела съобщиха, че 55 техни военнослужещи са загинали, а главният прокурор на Венецуела говори за „десетки“ загинали цивилни и военни, без да даде подробности.