      сряда, 07.01.26
          Временният лидер на Венецуела обяви седмица на траур след американската атака, свалила Мадуро

          Снимка: nationaltoday.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви седмица на траур за хората, загинали при американската атака, която свали Николас Мадуро от поста президент.

          „Реших да обявя седем дни траур в чест и слава на младите хора, жените и мъжете, които загубиха живота си, защитавайки Венецуела и президента Николас Мадуро“, заяви Родригес по държавната телевизия.

          Куба и Венецуела съобщиха, че 55 техни военнослужещи са загинали, а главният прокурор на Венецуела говори за „десетки“ загинали цивилни и военни, без да даде подробности.

