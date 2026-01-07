Временният президент на Венецуела: Страната не се управлява от чужда сила

Временният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.
- Реклама -
Коментарите ѝ дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, съобщава АФП.
Временният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.
- Реклама -
Коментарите ѝ дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, съобщава АФП.
Остана да каже, че никой не е отвлякъл законнодейстащият президент Мадуро?! Тази е точна подлога на терориста сащ! На черното казва, че е бяло. Лъже та се къса от лъжи. Самите терористи от сащ публично си казаха, че ще управляват Венецуела като с джойстик!