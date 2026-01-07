Временният президент на Венецуела: Страната не се управлява от чужда сила

Временният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.

Коментарите ѝ дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, съобщава АФП.