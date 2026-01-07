НА ЖИВО
          Временният президент на Венецуела: Страната не се управлява от чужда сила

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес настоя, че страната ѝ не се управлява от чужда сила.

          Коментарите ѝ дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела до прехода след свалянето от власт на предшественика ѝ, съобщава АФП.

          „Правителството на Венецуела управлява страната ни и никой друг. Няма чужд агент, който да управлява Венецуела“, каза Родригес в телевизионно обръщение.

          1. Остана да каже, че никой не е отвлякъл законнодейстащият президент Мадуро?! Тази е точна подлога на терориста сащ! На черното казва, че е бяло. Лъже та се къса от лъжи. Самите терористи от сащ публично си казаха, че ще управляват Венецуела като с джойстик!

