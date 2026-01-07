НА ЖИВО
      сряда, 07.01.26
          Икономика

          xAI на Илон Мъск събира 20 милиарда долара за развитие на AI модели

          Снимка: KIrill Kudryavtsev / AFP / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Стартиращата компания за изкуствен интелект (AI) xAI, основана от Илон Мъск, обяви, че е събрала 20 милиарда долара в последния си кръг на финансиране, надминавайки първоначалната си цел от 15 милиарда долара, докато ускорява разработването на своите Grok AI модели.

          Основана от Мъск, xAI се конкурира на все по-натоварения пазар на генеративни AI с компании като OpenAI, Google, Anthropic и други, предаде АФП.

          Значителният кръг на финансиране подчертава продължаващия интерес на инвеститорите към AI предприятия, въпреки по-широките въпроси относно постигането на възвръщаемост от огромните инвестиции, които се правят.

          Кръгът привлече инвестиции от Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX и Baron Capital Group, между други, съобщи компанията.

          AI гигантът Nvidia също участва и ще подкрепи разширяването на изчислителната инфраструктура на xAI, като предостави своите високо ценени AI чипове и софтуер.

          Финансирането дойде в момент, когато Мъск, който също е собственик на социалната платформа X, е въвлечен в спор относно AI инструмента Grok.

          Grok е изправен пред нарастваща международна реакция, защото позволява на потребителите да генерират сексуализирани фалшиви изображения на жени и непълнолетни чрез настройка, наречена Spicy Mode.

          При обявяването на кръга на финансиране xAI отбеляза значителен напредък през 2025 г., включително внедряването на това, което според компанията са най-големите AI суперкомпютри в света.

          Центърът за данни Colossus I и II на компанията в Мемфис вече разполага с над един милион високопроизводителни GPU, AI чипове от Nvidia, които ускоряват развитието на AI.

          xAI също така пусна на пазара своите езикови модели Grok 4 и Grok Voice, гласов агент в реално време, който вече е наличен в автомобилите Tesla.

          Според xAI, услугите ѝ достигат до приблизително 600 милиона активни потребители месечно в платформата X и приложенията Grok.

          Компанията заяви, че в момента обучава Grok 5 и планира да пусне на пазара нови продукти за потребители и предприятия.

