ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Сред българите доминира недоверието към ЕС, призна „Евробарометър“

За първи път под половината българи заявяват доверие в ЕС – едва 46%, при средно 48% сред останалите държави членки. Това показва последното издание на изследването „Стандартен Евробарометър 104“, проведено в България между 9 и 29 октомври 2025 г. Исторически страната ни досега беше сред най-големите поддръжници на Европейския съюз, но изследването сега предлага отрезвяваща снимка на обществените нагласи.

- Реклама -

Проучването обхваща представителна извадка от 1030 български граждани (част от общо 26 445 интервюирани в ЕС) и разкрива, че обществото е силно привързано към европейската идея като концепция, но дълбоко разочаровано от икономическата и институционалната реалност в страната.

Причини за разочарованието

Възможна причина за засиления песимизъм е приемането на еврото, което се явява историческо събитие за България. Въпреки значението му, това събитие не бе подкрепено с достатъчно активна комуникация и информационна кампания. Месеците преди въвеждането на еврото бяха съпътствани с инфлация, дезинформация и целенасочена пропаганда в социалните мрежи, което доведе до изостряне на тревогите на населението.

Личен финансов просперитет

Една от основните разлики между България и останалата част от ЕС е усещането за личен финансов просперитет. Докато 75% от гражданите на ЕС-27 оценяват финансовото си състояние като „добро“, в България този процент е едва 55%. Освен това, само 26% от българите виждат икономическата ситуация в страната като позитивна, в сравнение с 38% средно за съюза.

Надежда в Брюксел, но скептицизъм към политиките

България продължава да показва ниски нива на доверие в националните институции. Това обяснява защо българите често търсят легитимност и подкрепа от Брюксел. Въпреки това, скептицизмът към конкретните политики на ЕС нараства, като едва 54% от българите вярват, че страната им печели от членството в ЕС (при 74% средно за ЕС). Само 51% смятат, че страната е по-добре подготвена за бъдещето благодарение на съюза, което е с 17 пункта под средното ниво за блока (68%).

Проблеми с демокрацията и еврото

Удовлетвореността от демократичната ситуация в България е изключително ниска. Едва 26% от българите са доволни от начина, по който работи демокрацията, което е най-ниското ниво в ЕС. Подкрепата за еврото също остава сред най-ниските извън еврозоната. Само 42% от българите подкрепят еврото, докато 49% са против него. За сравнение, общата подкрепа за еврото в ЕС-27 е рекордно висока – 74%.

Възход на социалните мрежи като източник на информация

Проучването показва и необичайно високото доверие на българите към социалните мрежи като източник на информация. 48% от българите са склонни да се доверяват на информация от социалните мрежи, докато в ЕС този процент е едва 29%. Телевизията остава основен източник на новини с 67% доверие в България, спрямо 61% в ЕС.

Дезинформация и уязвимост

България заема първо място в ЕС по процент граждани, които смятат, че са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. 55% от анкетираните българи заявяват, че са били изложени на подобна информация „често“ или „много често“. Тези резултати подчертават уязвимостта на българите към манипулиране чрез цифрови платформи.