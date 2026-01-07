НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Сред българите доминира недоверието към ЕС, призна „Евробарометър“

          0
          50
          Снимка: emerging-europe.com
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За първи път под половината българи заявяват доверие в ЕС – едва 46%, при средно 48% сред останалите държави членки. Това показва последното издание на изследването „Стандартен Евробарометър 104“, проведено в България между 9 и 29 октомври 2025 г. Исторически страната ни досега беше сред най-големите поддръжници на Европейския съюз, но изследването сега предлага отрезвяваща снимка на обществените нагласи.

          - Реклама -

          Проучването обхваща представителна извадка от 1030 български граждани (част от общо 26 445 интервюирани в ЕС) и разкрива, че обществото е силно привързано към европейската идея като концепция, но дълбоко разочаровано от икономическата и институционалната реалност в страната.

          Причини за разочарованието
          Възможна причина за засиления песимизъм е приемането на еврото, което се явява историческо събитие за България. Въпреки значението му, това събитие не бе подкрепено с достатъчно активна комуникация и информационна кампания. Месеците преди въвеждането на еврото бяха съпътствани с инфлация, дезинформация и целенасочена пропаганда в социалните мрежи, което доведе до изостряне на тревогите на населението.

          Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

          Личен финансов просперитет
          Една от основните разлики между България и останалата част от ЕС е усещането за личен финансов просперитет. Докато 75% от гражданите на ЕС-27 оценяват финансовото си състояние като „добро“, в България този процент е едва 55%. Освен това, само 26% от българите виждат икономическата ситуация в страната като позитивна, в сравнение с 38% средно за съюза.

          Надежда в Брюксел, но скептицизъм към политиките
          България продължава да показва ниски нива на доверие в националните институции. Това обяснява защо българите често търсят легитимност и подкрепа от Брюксел. Въпреки това, скептицизмът към конкретните политики на ЕС нараства, като едва 54% от българите вярват, че страната им печели от членството в ЕС (при 74% средно за ЕС). Само 51% смятат, че страната е по-добре подготвена за бъдещето благодарение на съюза, което е с 17 пункта под средното ниво за блока (68%).

          Проблеми с демокрацията и еврото
          Удовлетвореността от демократичната ситуация в България е изключително ниска. Едва 26% от българите са доволни от начина, по който работи демокрацията, което е най-ниското ниво в ЕС. Подкрепата за еврото също остава сред най-ниските извън еврозоната. Само 42% от българите подкрепят еврото, докато 49% са против него. За сравнение, общата подкрепа за еврото в ЕС-27 е рекордно висока – 74%.

          Ангел Янчев: И днес има данни на „Евробарометър“, че 50% от българите не желаят да влезем в еврозоната Ангел Янчев: И днес има данни на „Евробарометър“, че 50% от българите не желаят да влезем в еврозоната

          Възход на социалните мрежи като източник на информация
          Проучването показва и необичайно високото доверие на българите към социалните мрежи като източник на информация. 48% от българите са склонни да се доверяват на информация от социалните мрежи, докато в ЕС този процент е едва 29%. Телевизията остава основен източник на новини с 67% доверие в България, спрямо 61% в ЕС.

          Дезинформация и уязвимост
          България заема първо място в ЕС по процент граждани, които смятат, че са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. 55% от анкетираните българи заявяват, че са били изложени на подобна информация „често“ или „много често“. Тези резултати подчертават уязвимостта на българите към манипулиране чрез цифрови платформи.

          За първи път под половината българи заявяват доверие в ЕС – едва 46%, при средно 48% сред останалите държави членки. Това показва последното издание на изследването „Стандартен Евробарометър 104“, проведено в България между 9 и 29 октомври 2025 г. Исторически страната ни досега беше сред най-големите поддръжници на Европейския съюз, но изследването сега предлага отрезвяваща снимка на обществените нагласи.

          - Реклама -

          Проучването обхваща представителна извадка от 1030 български граждани (част от общо 26 445 интервюирани в ЕС) и разкрива, че обществото е силно привързано към европейската идея като концепция, но дълбоко разочаровано от икономическата и институционалната реалност в страната.

          Причини за разочарованието
          Възможна причина за засиления песимизъм е приемането на еврото, което се явява историческо събитие за България. Въпреки значението му, това събитие не бе подкрепено с достатъчно активна комуникация и информационна кампания. Месеците преди въвеждането на еврото бяха съпътствани с инфлация, дезинформация и целенасочена пропаганда в социалните мрежи, което доведе до изостряне на тревогите на населението.

          Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

          Личен финансов просперитет
          Една от основните разлики между България и останалата част от ЕС е усещането за личен финансов просперитет. Докато 75% от гражданите на ЕС-27 оценяват финансовото си състояние като „добро“, в България този процент е едва 55%. Освен това, само 26% от българите виждат икономическата ситуация в страната като позитивна, в сравнение с 38% средно за съюза.

          Надежда в Брюксел, но скептицизъм към политиките
          България продължава да показва ниски нива на доверие в националните институции. Това обяснява защо българите често търсят легитимност и подкрепа от Брюксел. Въпреки това, скептицизмът към конкретните политики на ЕС нараства, като едва 54% от българите вярват, че страната им печели от членството в ЕС (при 74% средно за ЕС). Само 51% смятат, че страната е по-добре подготвена за бъдещето благодарение на съюза, което е с 17 пункта под средното ниво за блока (68%).

          Проблеми с демокрацията и еврото
          Удовлетвореността от демократичната ситуация в България е изключително ниска. Едва 26% от българите са доволни от начина, по който работи демокрацията, което е най-ниското ниво в ЕС. Подкрепата за еврото също остава сред най-ниските извън еврозоната. Само 42% от българите подкрепят еврото, докато 49% са против него. За сравнение, общата подкрепа за еврото в ЕС-27 е рекордно висока – 74%.

          Ангел Янчев: И днес има данни на „Евробарометър“, че 50% от българите не желаят да влезем в еврозоната Ангел Янчев: И днес има данни на „Евробарометър“, че 50% от българите не желаят да влезем в еврозоната

          Възход на социалните мрежи като източник на информация
          Проучването показва и необичайно високото доверие на българите към социалните мрежи като източник на информация. 48% от българите са склонни да се доверяват на информация от социалните мрежи, докато в ЕС този процент е едва 29%. Телевизията остава основен източник на новини с 67% доверие в България, спрямо 61% в ЕС.

          Дезинформация и уязвимост
          България заема първо място в ЕС по процент граждани, които смятат, че са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. 55% от анкетираните българи заявяват, че са били изложени на подобна информация „често“ или „много често“. Тези резултати подчертават уязвимостта на българите към манипулиране чрез цифрови платформи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          При засилено полицейско присъствие: Започва изплащането на първите пенсии в евро

          Никола Павлов -
          Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции започва днес и ще завърши на 20 януари (вторник), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите...
          Политика

          Тръмп предлага субсидии за американски компании за възстановяване на енергийната инфраструктура на Венецуела

          Георги Петров -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация може да предостави субсидии на петролните компании, които се включат във възстановяването на енергийната инфраструктура...
          Общество

          Аптеки връщат пациенти без лекарства заради софтуерни проблеми с НЗОК

          Георги Петров -
          Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват, а аптеките връщат болни хора без лекарства, заради проблеми със софтуера в някои аптеки. Огнян...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions