Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка

Днес ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще внесе в парламента законопроект за максималната надценка на основни хранителни продукти. Целта на законопроекта е да затегне контрола върху цените и надценките на стоки до края на 2026 година, като част от подготовката за прехода към еврото и за защита на потребителите от спекулации и неетични търговски практики.

Законопроектът предвижда създаването на т.нар. „Кошница на потребителя“, включваща основни продукти като брашно, хляб, мляко, захар и ориз. Въвежда се таван от 20% на надценката за стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

Според мотивите на закона, подобни мерки се прилагат в много европейски държави, като Германия, Франция, Гърция и Испания. Контролът върху нарушителите ще бъде осъществяван от Комисията за защита на конкуренцията, НАП и Комисията за защита на потребителите, а глобите за нарушения ще варират между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен предимно към защита на социално уязвимите групи, като пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надвишават 50% от месечните им доходи.