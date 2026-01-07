НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 07.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Законопроект за контрол на цените на храните и максимална надценка

          2
          28
          СНИМКА: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Днес ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще внесе в парламента законопроект за максималната надценка на основни хранителни продукти. Целта на законопроекта е да затегне контрола върху цените и надценките на стоки до края на 2026 година, като част от подготовката за прехода към еврото и за защита на потребителите от спекулации и неетични търговски практики.

          - Реклама -

          Законопроектът предвижда създаването на т.нар. „Кошница на потребителя“, включваща основни продукти като брашно, хляб, мляко, захар и ориз. Въвежда се таван от 20% на надценката за стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

          Според мотивите на закона, подобни мерки се прилагат в много европейски държави, като Германия, Франция, Гърция и Испания. Контролът върху нарушителите ще бъде осъществяван от Комисията за защита на конкуренцията, НАП и Комисията за защита на потребителите, а глобите за нарушения ще варират между 5 и 20 хиляди евро.

          Законопроектът е насочен предимно към защита на социално уязвимите групи, като пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надвишават 50% от месечните им доходи.

          Днес ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще внесе в парламента законопроект за максималната надценка на основни хранителни продукти. Целта на законопроекта е да затегне контрола върху цените и надценките на стоки до края на 2026 година, като част от подготовката за прехода към еврото и за защита на потребителите от спекулации и неетични търговски практики.

          - Реклама -

          Законопроектът предвижда създаването на т.нар. „Кошница на потребителя“, включваща основни продукти като брашно, хляб, мляко, захар и ориз. Въвежда се таван от 20% на надценката за стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

          Според мотивите на закона, подобни мерки се прилагат в много европейски държави, като Германия, Франция, Гърция и Испания. Контролът върху нарушителите ще бъде осъществяван от Комисията за защита на конкуренцията, НАП и Комисията за защита на потребителите, а глобите за нарушения ще варират между 5 и 20 хиляди евро.

          Законопроектът е насочен предимно към защита на социално уязвимите групи, като пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надвишават 50% от месечните им доходи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп предлага субсидии за американски компании за възстановяване на енергийната инфраструктура на Венецуела

          Георги Петров -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация може да предостави субсидии на петролните компании, които се включат във възстановяването на енергийната инфраструктура...
          Общество

          Аптеки връщат пациенти без лекарства заради софтуерни проблеми с НЗОК

          Георги Петров -
          Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват, а аптеките връщат болни хора без лекарства, заради проблеми със софтуера в някои аптеки. Огнян...
          Политика

          Мерц: Компромисите ще са ключови за мир в Украйна

          Георги Петров -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че след постигането на прекратяване на огъня с Русия, Германия може да участва с военни сили в многонационални сили,...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Оказва се, че йезуитите били с фесове, ти да видиш! Споко, въпросът с цените ни се урежда на 50%, точно като дс „народните“ магазини-тука има, тука нема.

          2. Пазарна икономика, пазарна икономика, на ви сега пазарна икономика с контрол върху цените. Тогава трябва да сложите контрол и на цената на златото, там няма ли спекула по вашата логика?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions